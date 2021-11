Leisnig

Bei einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 14 nahe Leisnig (Kreis Mittelsachsen) sind in der Nacht auf Freitag 15 Menschen verletzt worden. Ein Kleintransporter fuhr einem weiteren Kleintransporter auf der Höhe des Rastplatzes Mühlenberg-Nord hinten auf. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, hieß es von der Polizei.

Die 15 Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, mindestens zwei von ihnen waren den Angaben zufolge schwer verletzt. Die A14 musste für rund sechs Stunden in Fahrtrichtung Leipzig gesperrt werden, war am frühen Morgen aber in beide Richtungen wieder befahrbar.



Von RND/güm/dpa