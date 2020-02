AC/DC in Naunhofer Altenheim

Naunhof

AC/DC und Ringo Starr im Altersheim. Mein Gott! Sind wir etwa schon so weit gekommen? Ja, denn der Ex-Beatle feiert dieses Jahr seinen 80. Geburtstag. Der Lauf der Dinge will es nun mal, dass nicht nur die Größen von Rock und Pop Jahresringe ansetzten, sondern auch jene, die sie in ihrer Blütezeit bejubelten. Und so hängen die Fotos von Thomas Kube aus Grimma durchaus richtig, wo sie seit Mittwoch hängen: im Altenpflegeheim „Charlotte Winkler“ in Naunhof.

Vielleicht sagen nicht allen Bewohnern Namen wie Robbie Williams und Reamonn etwas. Aber da hängt ja auch ein Bild von Roland Kaiser, den alle kennen. „Ein Zugeständnis an diesen Ort, denn Schlager sind eigentlich nicht mein Ding“, sagt Kube. Mit dem Großteil seiner Werke werden wohl eher Besucher und Personal des Heims was anzufangen wissen, also jene, die sich irgendwie und ganz bestimmt noch blutjung fühlen.

Scheinbar verschiedene Perspektiven

Aus scheinbar verschiedenen Perspektiven nahm Kube die Künstler vor die Linse. Rihanna und Cher blickten ihm direkt ins Objektiv und schauen damit dem Betrachter von heute direkt ins Auge. Westernhagen, der Graf von Unheilig und das Orchestral Manoeuvres in the Dark hingegen wirken aus größerer Distanz zum Teil bizarr durch gelungene Kombinationen aus Stars und Scheinwerferlichtern. Klaus Meinel und Paweł Mąciwoda von den Scorpions, Chris Martin von Coldplay wie auch Rammstein sind in Momenten zu sehen, die pure Freude am Musizieren ausstrahlen.

Enge im Bühnengraben

Fast unglaublich, dass Kube trotz verschiedener Veranstaltungsorte zwischen Berlin und Nürnberg gewissermaßen immer am gleichen Platz stand: im Bühnengraben zwischen Künstler und Publikum. Der Pressefotograf, der für alle sächsischen Tageszeitungen und verschiedene Radiosender arbeitet, hatte am 25. November 2000 in Riesa seinen ersten Auftrag, der ausgerechnet seine Lieblingsband AC/DC betraf. Einen Überblick über sein folgendes Schaffen zeigen die 30 Bilder, die seit dieser Woche im Erdgeschoss-Gang des Naunhofer Diakonie-Heims zu sehen sind, den Leiter Stefan Müller ab jetzt Galerie nennt.

Vorbereitung auf Konzerte

„Die Bedingungen fürs Fotografieren sind nicht einfach“, erklärt der Kube. Maximal während der ersten drei Titel darf er mit der Kamera draufhalten – eingekeilt zwischen Kollegen und Security-Personal. Blitzlicht ist verboten. „Da kannst du dir nichts wünschen“, bemerkt der 55-Jährige. Inzwischen hat er gelernt, sich auf die Situation vorzubereiten. Er schaut sich ein Konzert, das die jeweilige Band schon woanders gegeben hat, bei Youtube an und weiß genau, wo er zu stehen hat, um den besten Szenen mit seinem Apparat Ewigkeit zu verleihen.

Mal was anderes: Bewohner des Heims schauen sich die Ausstellung im Rahmen der Vernissage an. Quelle: Thomas Kube

Eigenheiten von Cher und Lindenberg

„Manche Künstler lassen einen auch nicht so nah ran, wie Cher auf ihrer Abschiedstournee 2004. Da konnten wir nur mit extremen Teleobjektiven von der Tontechnik aus fotografieren, 40 Meter vor der Bühne“, gerät Kube ins Plaudern. „Ganz anders bei Udo Lindenberg, der immer scharf auf geile Bilder ist. Er wird unglücklich, wenn er in einem fremden Land ist, wo ihn niemand kennt und auf der Straße grüßt.“ Seine Lebenspartnerin, Tine Acke, ist selber Fotografin und schafft die besten Voraussetzungen für Aufnahmen. „Während des gesamten Zugabeblocks dürfen wir nochmal ran, zum Teil sogar auf die Bühne.“

Drei Konzerte pro Monat

Im Schnitt sind es drei Konzerte pro Monat, für die Kube im Auftrag verschiedener Medien fotografiert. Davon könnte der Leiter des Fotovereins Grimma, der für diese Tätigkeit Anfang Januar den Ehrenamtspreis des Landkreises erhalten hatte, nicht leben. „Aber es handelt sich um ein gutes Zubrot zu meiner freiberuflichen Arbeit für die Leipziger Volkszeitung“, sagt er. Leser finden seinen Namen häufig im Lokalteil.

