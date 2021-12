Ab 27. Dezember Dauerstandort: In Geithain wird geimpft

Geithain

Ab 27. Dezember soll im Geithainer Rosental ständig gegen Corona geimpft werden: Das hat Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates bekräftigt. Der DRK-Kreisverband und die Stadt arbeiteten intensiv an der Vorbereitung des Kinder- und Jugendhauses für diesen Zweck und an der Lösung aller technischen Fragen. Starten soll das Impfen demnach am heutigen Montag, 9 Uhr.

Anmeldung über Impfportal

Termine gibt es über das sächsische Impfportal. Rudolph legt aber ganz besonders Wert darauf, dass eine Impfung auch für jene Menschen möglich ist, die sich nicht online dafür anmelden können. „Man hat uns zugesichert, dass immer genügend Impfstoff da ist“, sagte der Oberbürgermeister.

Öffnung Montag bis Sonnabend

Das Impfzentrum, das ausdrücklich nicht nur den Geithainer offenstehe, sondern einen Einzugsbereich bis Borna und Grimma, Rochlitz und Penig habe, soll betrieben werden, solange der Bedarf dafür da sei. Geimpft wird von Montag bis Sonnabend durchgehend von 9 bis 17 Uhr. Darüber hinaus betreibt das DRK Geithain sein Testzentrum im Bürgerhaus zu den gewohnten Zeiten weiter.

Terminvergabe: https://sachsen.impfterminvergabe.de

