Ab Freitag wieder freie Fahrt zwischen Kitzscher und Otterwisch

Kitzscher/Otterwisch

Voraussichtlich ab 2. Juli wird die Staatsstraße (S) 50 zwischen Kitzscher und Otterwisch wieder komplett befahrbar sein. Dann enden die Bauarbeiten, die im September des vergangenen Jahres begonnen hatten. Viele Jahre lang war die Straße eine Rüttelpiste gewesen.

Erneuert wurde ein 3,9 Kilometer langer Abschnitt zwischen Kitzscher und Otterwisch. Gebaut wurde abschnittsweise. Der zuerst in Angriff genommene Teil von Kitzscher bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße 8351 bei Stockheim war Ende April für den Straßenverkehr freigegeben worden. Seitdem wurde auf dem Abschnitt bis Otterwisch gebaut.

Dort stehen laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Arbeiten jetzt kurz vor dem Abschluss. „Es ist vorgesehen, die S 50 voraussichtlich am Freitag, 2. Juli, wieder für den Verkehr freizugeben“, teilt Rosalie Stephan von der sächsischen Behörde mit.

Fahrbahn ist teilweise breiter

Auf der Baustrecke wurden Bankette und teilweise vorhandener Oberboden abgetragen. Die alten Asphaltschichten wurden abgefräst, außerdem ließ die Straßenbaubehörde mehrere Durchlässe erneuern oder neu bauen.

Teilweise ist die Fahrbahn verbreitet worden. Der Unterbau wurde befestigt, darauf sind neue Asphaltschichten aufgebracht worden. Vorhandene Zufahrten und Straßenanbindungen wurden an das neue Höhenprofil angepasst. Schließlich wurden seitlich die Bankette neu hergestellt. Neue Markierungen und Beschilderungen komplettieren die erneuerte S 50. In Summe betragen die Baukosten nach Angaben des Lasuv rund 1,5 Millionen Euro.

Bis zur Freigabe eine Baustelle

Das Landesamt dankt den Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis für Umleitungen und Erschwernisse, die während der Bauzeit in Kauf genommen werden mussten, so Stephan weiter. Zugleich weist die Behörde darauf hin, dass die Straße bis zur Verkehrsfreigabe am Freitag noch eine Baustelle ist und nicht befahren werden darf. Offenbar haben einige Autofahrer die Fahrbahn schon wieder genutzt.

Von André Neumann