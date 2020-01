Abgebranntes Wartehäuschen schlägt in Trebsen Wellen

Kommentar von Frank Schmidt

Damit haben die Stadtväter von Trebsen wohl nicht gerechnet. Ginge es nach ihrer Auffassung, würden sie das durch mutmaßliche Brandstiftung am Neujahrstag stark beschädigte Buswartehäuschen sofort liquidieren, statt es wieder aufzubauen. Auf diese Formel haben sich die Mitglieder im Technischen Ausschuss verständigt. Ihr Argument ist nachvollziehbar. Die Kosten für den Wiederaufbau des historischen Häuschens würden die für eine solide, gläserne Haltestelle weit übertreffen.

Ob dieses Argument den Stadtrat Ende Januar als Entscheidungsgremium überzeugen kann, dürfte nun spannend werden. Denn an die Ohren der Parlamentarier dringt jetzt lautstarker Protest, wie eine eiligst auf den Weg gebrachte Petition zum Erhalt des Buswartehäuschen deutlich macht. Der Wunsch der Absender ist es, das kleine Häuschen als Stadtbild prägendes Gebäude zu erhalten. Auch ihre Gründe für die aufwändigere Lösung, nämlich den Wiederaufbau, sind nachvollziehbar.

Aber das eigentliche Problem ist mit keinem der Vorschläge gelöst. Offensichtlich bekam das Feuer Nahrung, als Jugendliche in der Neujahrsnacht in dem Gebäude feierten. Weil dem Nachwuchs von Trebsen eine Begegnungsstätte fehlt, in der es auch mal laut zugehen kann. Weil in der Vergangenheit die Jugendclubs im Ort nie von Dauer waren, gerieten sie in die Kritik. Und wurden dicht gemacht.

Es wird Zeit, dass in Trebsen mit Blick auf die Jugendarbeit nicht das diskutiert wird, was zum Scheitern verurteilt ist, sondern genau das, was für die Zielgruppe alltagstauglich ist. Dafür muss die Kommune nicht nur Geld in die Hand nehmen, sondern die Nutzer eines künftigen Treffs ins Boot holen. Beispielsweise die Schüler der Oberschule, die das Gebäude bunt bemalt haben und jetzt vor den Brandresten ihres künstlerischen Arbeit stehen.