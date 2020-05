Abstand in der Kita: Erzieherinnen bereiten Öffnung in Grimma und Wurzen vor

Muldental

Trennen, trennen, nochmals trennen: Unter diesem Motto steht ab Montag der Alltag in den Kindertagesstätten quer durch das Muldental. Nach den umfassenden Corona-Lockerungen werden die Einrichtungen ab Montag wieder allen Kindern offenstehen – aber nicht so, wie vor dem Ausbruch der Pandemie.

Trennung beim Essen und beim Spiel im Freien

In Grimma sind es 20 Kinderkrippen und -gärten in kommunaler Trägerschaft. „Das bringt selbstredend eine große und vor allem personelle Herausforderung mit sich“, erklärt die Leiterin des Amtes für Schulen, Soziales und Kultur, Jana Kutscher. Denn diese Trennung betreffe nicht nur die Kinder in der Gruppe innerhalb der Einrichtungen, sondern darüber hinaus auch in den Außenbereichen und beim Essen. „Wir sind aber in der komfortablen Situation, beim Personal nahezu aus dem Vollen schöpfen zu können, denn wir haben nur wenige Erzieherinnen, die mit einem Attest ausfallen, und auch all jene, die der Risikogruppe über 60 Jahre angehören, befinden sich im Dienst“, so Kutscher, die bei der Elternschaft dennoch um Verständnis dafür bitten muss, dass die Kernbetreuungszeit um zwei Stunden auf sieben Uhr bis 16 Uhr gekürzt werden muss. „Anders könnten wir den Personalschlüssel nicht einhalten.“

Wurzen verzichtet auf den Frühhort in Kühren

Mit kleineren Einschränkungen müssen auch die Eltern in Wurzen rechnen, genauer die im Ortsteil Kühren. „Hier können wir ab Montag und bis auf Weiteres leider keinen Frühhort mehr anbieten“, informiert Stadtsprecherin Conny Hanspach. Denn im Unterschied zur anderen Großen Kreisstadt im Muldental hat man in der Ringelnatzkommune, die nur zwei Kitas betreibt, mit personellen Engpässen zu kämpfen. „Wir haben aktuell drei schwangere Kolleginnen und dazu einige, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe nicht zur Verfügung stehen, was die Sache, die Kinder in geschlossenen Gruppen mit jeweils zwei Erzieherinnen zu betreuen, schwierig macht“, so Hanspach. Immerhin müssten beide städtischen Kitas am Montag keinen Kaltstart hinlegen. „Seit der letzten Lockerung haben wir eine Belegung von knapp 50 Prozent“, so die Wurzener Stadtsprecherin.

Bei Awo im Muldental überwiegt die Freude auf die Kinder

Auch in einigen der zehn vom Awo-Kreisverband Mulde-Collm im Landkreis Leipzig betriebenen Kitas sind laut Fachbereichsleiterin Peggy Thomas einige der Einrichtungen bereits seit einiger Zeit wieder mehr oder weniger gut ausgelastet. „Wir starten am Montag in jedem Fall mit viel Optimismus in den sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb und freuen uns, dass jetzt wieder alle Kinder die Möglichkeit zum Kita-Besuch haben“, so die Mitarbeiterin der Awo Kinderwelt Gesellschaft.

Geschwisterkinder werden in einer Gruppe aufgefangen

Bei alledem sei man sich vollauf bewusst, dass die nächsten Wochen zu einer Herausforderung werden würden. Kern des Konzeptes sei, dass in allen Kitas neue und bis auf Weiteres in dieser Zusammensetzung zusammen bleibende Gruppen unter besonderer Berücksichtigung von Geschwisterkindern gebildet worden seien. „Bei zu großen Altersunterschieden der Kinder sind diesem Geschwister-System natürlich Grenzen gesetzt“, erläutert Thomas, der zufolge die einzelnen Kitas in Anbetracht der kurzen Vorlaufzeit mit „Enthusiasmus und Kreativität“ an die Umsetzung der Hygienekonzepte gegangen sind. „Dabei reicht die Bandbreite von eingerichteten Schleusen bis hin zu umfunktionierten Hintereingängen.“ Personell allerdings sei der Plan mit heißer Nadel gestrickt. „Personalausfall darf es in den nächsten Wochen nicht geben.“

Diakonie trennt Krippe und Kindergarten

Ähnlich gestaltet sich die Situation ab Montag auch bei der Diakonie Leipziger Land, die im Bereich des Altkreises Muldental acht Kitas betreibt. „Der Kindergartenbereich wird in allen Einrichtungen strikt vom Krippenbereich getrennt werden, und die Betreuung von Geschwisterkindern erfolgt in einer Gruppe“, erklärt Diakonie-Sprecherin Cornelia Killisch. „Darüber hinaus werden die einzelnen Gruppen außer- wie innerhalb der Einrichtungen feste und voneinander abgetrennte Bereiche nutzen.“

Schwerpunktmäßig sollten sich die Kinder in den kommenden Wochen im Freien aufhalten. Zum einen, um die Infektionsgefahr zu reduzieren. Und zum anderen, weil klassische Angebote wie etwa Bastelarbeiten, bei denen die Kinder sich und den Erziehern sehr nahe kommen, bis auf Weiteres entfallen müssten. Bei alledem bittet der freie Träger die Elternschaft um Verständnis und Kooperation. „Es würde uns entgegen kommen, wenn die Betreuungszeit so gering wie möglich gehalten würde“, so Killisch.

Von Roger Dietze