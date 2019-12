Walziger bremsen mit Adventsgebrumm Gema aus

Trebsen/Walzig

Da ist es wieder zu hören – das traditionelle Adventsgebrumm an der Milchrampe in Walzig bei Trebsen. Wo einst die Bauern des Dorfes ihre Milchkannen zur Abholung bereitstellten, thront heute der schon legendäre und festlich beleuchtete Walziger Dorfbaum, auch WA-DO-BA genannt. Davor dreht sich eine mannshohe Weihnachtspyramide und drum herum stehen die Walziger Dorfbewohner.

Wie ein Kurrende-Chor

Mit Gesangsbüchern in ihren Händen ähneln sie einem Kurrende-Chor und zelebrieren regelrecht mit Inbrunst ihr kollektives Adventssingen unterm Tannenbaum, um sich auf die Advent- und Weihnachtszeit einzustimmen. Ein Szenario, wie es schon seit Jahren immer an den Adventssonntagen zwischen Kaffeetrinken und Abendbrot zu erleben ist.

Das Adventsgebrumm an der Milchrampe hat in Walzig bei Trebsen Tradition. Quelle: Frank Schmidt

Apropos Adventsgebrumm: Die Walziger haben ihre Veranstaltung ganz bewusst so benannt, um, wie sie augenzwinkernd kein Geheimnis daraus machen, einen Konflikt mit der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte ( GEMA) aus dem Weg zu gehen, die möglicherweise für das Aufführen von Weihnachtsliedern die Hände aufhält.

Highlight mit Blaskapelle

Aber auch, weil der Walziger Kurrende-Chor zum ultimativen Highlight des Adventsgebrumms am vierten Advent, also am Vorabend des Weihnachtsfestes, wieder von einer Abordnung der Muldentaler Blaskapelle musikalisch unterstützt wird.

Am vierten Advent unterstützen Musiker der Muldentaler Blaskapelle das Walziger Adventsgebrumm. Quelle: Frank Schmidt

Dieses zur Besonderheit gewordene Adventserlebnis lassen sich dann auch zahlreiche Familienangehörige der Walziger, aber auch Freunde und Fans der Dorfgemeinschaft, nicht entgehen. Sie alle reisen extra dafür in das kleine Dorf zwischen Grimma und Wurzen, um sich auf diese Weise ein Frohes Fest zu wünschen. Dazu wird selbst gebackenes Weihnachtsgebäck gereicht sowie mit Glühwein für die Großen und Kinderpunsch für die Kleinen angestoßen.

Von Frank Schmidt