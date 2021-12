Adventskalender am Gartenzaun: Großbothener Pfarrerin verbreitet Weihnachtsstimmung

Grimma/Colditz

Wer sich derzeit nach Einbruch der Dunkelheit mit Taschenlampe am Pfarrgarten zu schaffen macht, ist noch lange kein Dieb. Vielmehr handelt es sich um Dorfbewohner, die nach Feierabend auf der Suche nach Erleuchtung sind. Da will niemand Schlösser knacken oder sich unerlaubt Zutritt verschaffen: In politisch aufgeladenen Zeiten geht es um einen Moment des Innehaltens.

„Adventskalender am Gartenzaun“ – so nennt Dorothea Schanz ihre ungewöhnliche Aktion. Die Idee: Statt jeden Tag ein Türchen zu öffnen, fügt sie jeden Morgen, in aller Herrgottsfrühe, eines hinzu. Bilder, Bibelwort, Gedichte – der Kalender an der Einfriedung nimmt längst Gestalt an. Wer mitmachen möchte, rennt bei der Pfarrerin offene Türen ein.

Kinderbilder finden Beachtung

Die Christenlehrekinder aus Groß- und Kleinbothen, Schaddel und Kössern etwa: Lineth Bryja malte Engel, die über die Krippe schweben. Jakob Steinbach brachte Erzengel Gabriel zu Papier. Hans Dietzsch zeichnete den Schneemann im Flockenwirbel. Henriette Schanz pinselte einen Nikolaus, der die Stiefel der Kinder füllt. Moritz Bryja steuerte Motive aus der Weihnachtsgeschichte bei.

„Ich habe schon einige beobachtet, die sich mit Taschenlampe ein Auge holten“, lacht Dorothea Schanz. Die 40-Jährige ist Pfarrerin für Großbothen, Schönbach und Glasten. Nachdem sich die Corona-Lage zugespitzt hatte und Kontakte immer weiter eingeschränkt werden mussten, überlegte sie, wie sie Weihnachten doch noch retten konnte und initiierte den Adventskalender am Gartenzaun.

Mit Hammer und Reißzwecken

Da Großbothens Pfarrgarten an die Alte Kirchstraße grenzt, erfreut der Kalender nun Friedhofsbesucher, Spaziergänger, aber auch jene, die mit Flaschen auf dem Weg zum Glascontainer sind. Nicht zuletzt macht der Kindergarten dort gern halt. Die A-4-Blätter seien zeitnah bei ihr abgegeben worden: „Ich laminiere und befestige sie mit Hammer sowie Reißzwecken“, sagt die Pfarrerin.

Statt an Schlosskirchen hämmert sie ihre „Thesen“ an den Zaun. Als Corona-Proteste aus dem Ruder liefen, reagierte die Kirchenfrau mit einer Passage aus der Heiligen Schrift: „Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig.“ Für die Pfarrerin äußere sich Gottes Gewaltigkeit in dessen Sanftmut. Man solle von seinem Frieden lernen. „Lasst uns friedfertiger, zufriedener sein.“

Nachschub im Briefkasten

Damit spricht sie denen aus dem Herzen, die im Dauerstreit vor allem eines vermissen: Besinnlichkeit. So textete Insa Lautzas ein Adventsgedicht für den Gartenzaun. Magdalene Polster veröffentlichte ein Plätzchenrezept. „Für den 18., 19. und 20. Dezember fehlt mir noch ein Türchen“, sagt die Pfarrerin. Jeden Tag hofft sie auf Nachschub im Briefkasten.

Sollten mehr Arbeiten eingehen, als bis Heiligabend noch Tage sind – kein Problem: „Dann wird eben ein Weihnachtskalender draus. Die Weihnachtszeit geht ja mindestens bis zum Dreikönigstag.“ Nicht nur in Großbothen, auch in Schönbach wird ein Zaun bestückt. Weil die dortige Bergkirche aber keinen Lattenzaun hat, wurde die Aktion kurzerhand in die Untere Dorfstraße verlegt.

Parallelaktion in Schönbach

Dort wohnt der ehemalige Kirchvorsteher Wolfgang Naumann. Er betreut den Adventskalender an seinem eigenen Gartenzaun. Auch er braucht sich um Nachschub nicht zu sorgen. Die Christenlehrekinder aus Schönbach, Sermuth, Leisenau und Zschetzsch sind mit derart viel Feuereifer dabei, erinnern fast an Kerzen – nur eben, dass sie an beiden Enden „brennen“.

Von Haig Latchinian