Ältester Augustiner macht 1967 in Grimma Abitur

Grimma

In Anbetracht der bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts zurückreichenden Geschichte des Gymnasiums St. Augustin nehmen sich sechs Jahrzehnte zweifellos eher bescheiden aus. Nichtsdestotrotz hat sich das Ehemaligentreffen, das 1960 erstmalig in der 1550 gegründeten Bildungsstätte stattfand, zu einer Tradition entwickelt.

Eine Tradition, die auch in diesem Jahr – wie in all den Jahren zuvor – am letzten Sonnabend vor dem Weihnachtsfest ihre Fortsetzung fand. Erneut hatten im Vorfeld Mathematik- und Physiklehrerin Anke Koch und ihre beiden Fachkollegen Mike Beutner und Jens Negwer mit Unterstützung von zwei Dutzend Zehnt-, Elft- und Zwölftklässlern alle Hände voll zu tun, um die Vorbereitungen für die zu erwartenden Gäste in einer Größenordnung zwischen 400 und 600 pünktlich abzuschließen.

Schüler und Lehrer bereiten großen Treff gemeinsam vor

„Je näher der Termin kalendarisch an Weihnachten liegt und damit die Vorlesungen an den verschiedenen Universitäten ihr Ende gefunden haben, um so stärker ist das Treffen erfahrungsgemäß besucht“, berichtet Mathematik- und Physiklehrer Jens Negwer, der am Sonnabend 521 ehemalige St. Augustiner begrüßen konnte, von denen der „älteste“ sein Abitur 1967 an der altehrwürdigen Bildungsstätte abgelegt hatte.

Ehemaliger Augustiner konkurrieren im Festsaal mit Nachwuchs

Höhepunkt des Rahmenprogramms bildete auch beim 59. Ehemaligentreffen die „Impro-Show“ der St. Augustin-Theatergruppe, bei der die Gäste guter Tradition gemäß zur Mitwirkung eingeladen werden. Dabei gab es in diesem Jahr improvisiertes Theater gleich im Doppelpack, denn neben der aktuellen Laiengruppe betraten zu fortgeschrittener Stunde noch einmal ehemalige St. Augustin-Pennäler die Bretter, die die Welt bedeuten - und zwar in Anlehnung an die Leiterin der St. Augustin-Theatergruppe, Deutsch- und Geschichtslehrerein Ursula Rüdiger, unter dem Namen „Rüs-Rache“.

Dass auch von den diesjährigen 521 Besuchern des Ehemaligentreffens nicht jeder respektive jede alle ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer in allerbester Erinnerung behalten hat, ist naheliegend. Die positiven Erinnerungen an die Abiturzeit indes dürften deutlich überwiegen. Jürgen etwa, der sein Abi vor 19 Jahren in Grimma erfolgreich abschloss, war nicht das erste Mal an seine ehemalige Wirkungsstätte im Rahmen des Ehemaligentreffens zurückgekehrt. „Ich komme immer wieder gern, weil ich hier Leute treffe, die ich lange nicht gesehen habe und die ich mag.“

Von Roger Dietze