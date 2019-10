Äpfel quetschen im Kranwerk Naunhof

Grimma/Naunhof

Wer am Sonntag das Kinder- und Familienherbstfest des Kranwerkes Naunhof besuchen wollte, musste etwas Zeit mitbringen. Der Andrang am Eingang war so groß, dass sich eine mehrere Meter lange Schlange in Doppelreihe bildete. Doch die Besucher nahmen es gelassen, denn Eile mit Weile schien das Motto des Tages zu sein.

Basteln und Malen für die Kinder

Viel Abwechslung wartete auf die Besucher - von musikalischen Darbietungen bis zum Obstquetschen. Besonders die Kinder wurden in das Fest einbezogen, sie konnten sich an verschiedenen Ständen ausprobieren und zum Beispiel basteln oder malen. Im Handumdrehen verzauberten sie ein weißes Blatt Papier zu einem bunten Bogen. An anderer Stelle wartete Armbrustschießen auf sie und wer einen oder gar mehrere Äpfel traf, durfte sich einen Preis aussuchen.

Armbrustschießen war der Renner für die jüngsten Besucher des Naunhofer Familienherbstfestes. Quelle: René Beuckert

Anreise mit dem Fahrrade

Veranstalter Heiko Guter rechnet jedes Jahr mit diesem großen Andrang beim Familienfest. Besonders freut ihn, dass etliche Besucher mit dem Fahrrad gekommen sind. „Wir leben den Umweltgedanken, bei dem sogar unser Speisenangebot auf naturnahe Kost ausgelegt ist.“ Und tatsächlich warteten auf die Besucher einige vegetarische Gerichte.

Dass das Kranwerk ein Ort der Kultur ist, wurde zum Herbstfest erneut unter Beweis gestellt. Manche Gäste nahmen unmittelbar vor den Musikern auf dem Erdboden Platz, um besonders nah dran zu sein. Alfonso Covarrubias aus Chile am Bandonéon begeisterte dabei ebenso wie das „Duo Rapauken“. Heiko Guter weiß aus Erfahrung, dass vor allem letztere beim Publikum gut ankommen. Mit dem Familienherbstfest des Kranwerkes klingt zugleich die Openair-Saison 2019 aus.

Äpfel zerstückeln und ab in die Quetsche – ein Kinderspiel. Quelle: René Beuckert

Obstquetschen steht im Mittelpunkt

Neben Musik, Theater, Varieté und Klamauk stand zur Mittagszeit das Obstquetschen im Mittelpunkt. Zuvor probierten sich die Kinder beim Zerstückeln der Äpfel aus und drehten kräftig an der Kurbel. Der frisch gepresste Apfelsaft war der schönste Lohn für ihre Mühen. Auch wer nur zugeschaut hatte, durfte davon kosten.

Lob an die Veranstalter

Familie Gut aus Leipzig ist ins Kranwerk gekommen, weil sie einen schönen Nachmittag verleben wollte. „Wir sind das erste Mal hier und angenehm überrascht, was die Initiatoren alles auf die Beine gestellt haben“, lobt Dirk Gut.

Der Leipziger Alexander Haserot ist bereits das zweite Mal dabei. „Mir hat das Fest mit den vielen Angeboten schon voriges Jahr so gut gefallen, dass ich mit meiner Familie gern wiedergekommen bin. Vor allem für die Kinder gibt es auf dem Gelände einiges zu entdecken und dass sie sich ausprobieren können, sehe ich als große Bereicherung an“, betont Haserot.

Am Nachmittag war eine Märchenstunde angesagt. Panika & Oswaldo von den Schmierenkomödianten „Rokus Kokus“ begeisterten mit ihren Darbietungen nicht nur die Kinder.

Von René Beuckert