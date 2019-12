Ärger am Threnaer Sportplatz hat Folgen für Bauwillige

Belgershain/Threna

Eine Angst geht um in Belgershain. Könnte sich der Ärger ausweiten, wenn noch mehr Einfamilienhäuser am Threnaer Sportplatz errichtet werden? Schon jetzt liegt die Kommune verquer mit einem Zuzügler, der von unzumutbarem Lärm spricht und gegen zwei Vereine klagt. Der Gemeinderat, mit neuen Baugesuchen konfrontiert, ist hin- und hergerissen.

Diesmal sind es Einheimische, die sich ein neues Zuhause schaffen wollen. Kinder ansässiger Familien haben vor, sich südlich und westlich des Sportplatzes niederzulassen. Auf fünf Gartengrundstücke und einer Landwirtschaftsfläche möchten sie ihre Häuser setzen.

Sonderregelungen für Außengebiete

Weil es sich um sogenannte Außenbereiche handelt, wäre normalerweise ein langes und teures Genehmigungsverfahren notwendig. Doch in Folge des großen Flüchtlingszustroms hatte Deutschland einige Änderungen am Baugesetzbuch vorgenommen. Damit sollte es zunächst erleichtert werden, Massenunterkünfte zu schaffen. 2017 fand ein weiterer Absatz Einzug ins Paragrafenwerk, der an Siedlungsrändern auch für den Wohnungsbau beschleunigte und damit kostengünstigere Verfahren ermöglicht.

Damit besteht seitdem keine Verpflichtung zu einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Gemeinden müssen nicht mehr andere Behörden und Verbände um Zustimmung bitten. Änderungen des Flächennutzungsplans können nachträglich vorgenommen werden, die Pflicht zur Umweltprüfung entfällt.

Frist läuft ab

Einzige Krux an der Sache: Sämtliche Ausnahmeregelungen enden am 31. Dezember dieses Jahres, weshalb der Gemeinderat jetzt unter zeitlichem Druck steht. Eine Zustimmung zum Vorhaben beschwört die Gefahr herauf, dass sich irgendwann noch mehr Anlieger über die Geräuschkulisse am Sportplatz aufregen. Eine Verschiebung des Beschlusses auf Januar, um nochmals nachzudenken, würde wahrscheinlich das völlige Aus bedeuten, weil den Bauwilligen in dem dann wieder geltenden längeren Verfahren die Kosten über den Kopf wachsen dürften.

Rat entscheidet sich für Bauwillige

Nach einigen Diskussionen entschied sich das Parlament dafür, einen Bebauungsplan erarbeiten zu lassen und damit die Investoren nicht zu verprellen, da es sich ja um Belgershainer handelt. „Wir sollten sie jedoch dazu verpflichten, dass sie und die Generationen nach ihnen nichts gegen den Sportplatz unternehmen“, forderte Bernd Weisbrich (Freie Wählervereinigung). „Diese Garantie muss also auch für ihre Erben gelten.“

Noch offene Fragen

Das sagt sich zwar leicht, doch wie soll dieser Wunsch umgesetzt werden? Lässt er sich eventuell im Notarvertrag verankern und dann als Dienstbarkeit im Grundbuch festschreiben? Kann von den Häuslebauern verlangt werden, einen Schallschutz zu errichten, auch wenn sie nicht die Verursacher der Geräusche sind? Fragen, auf die bislang keiner eine Antwort fand. Vielleicht lassen sie sich klären, bis der Gemeinderat nächstes Jahr über die Details berät. „Spätestens dann sollten wir unsere Forderung in der Beschlussvorlage verankern“, betonte Weisbrich.

Zweiter Fritsch-Fall soll vermieden werden

Auf alle Fälle wollen die Abgeordneten vermeiden, dass es zu ähnlichen Auseinandersetzungen wie mit Marko Fritsch kommt. Der Grimmaer Holzhändler baute am Threnaer Sportplatz sein Haus und verklagte daraufhin den Dorfklub und den Schützenverein wegen Ruhestörung. Er zog zu Felde gegen öffentliche und private Veranstaltungen auf dem Sportplatz sowie in den Gebäuden der Vereine, dem Schützenhaus und der Maxhütte. Die Folge ist ein Kleinkrieg.

Das Grundstück von Marko Fritsch mit der Mauer, die Belgershain im Nachhinein nicht genehmigt. Hinter ihr schaut der Rohbau eines weiteren Gebäudes heraus, den die Gemeinde argwöhnisch betrachtet. Quelle: Frank Pfeifer

Kleinkrieg geht in nächste Runde

Zwar scheiterte Fritsch zunächst vor Gericht. Außerdem trat die Kommune auf den Plan, die eine von ihm errichtete Grundstücksmauer im Nachhinein nicht genehmigte, weil sie höher als erlaubt ist und zum Teil auf Gemeindeland steht. Doch wie jetzt zu vernehmen ist, machte der Einzelkämpfer seine Drohung wahr und ging inzwischen in Berufung. Im Gegenzug will die Gemeinde, die von erneuter Bautätigkeit auf seinem Grundstück erfuhr, genau hinschauen, ob diese zulässig ist.

Von Frank Pfeifer