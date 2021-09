Aerobic gegen Corona-Blues: Colditzer legen sich bei der Be-Active-Night ins Zeug

Colditz

Wer glaubt, Turnen bestehe zwangsläufig aus Barren und Balken, Riege und Ringen, der irrt. Zumindest der Colditzer Turnverein tanzt seit Jahren aus der Reihe. So wie am Mittwochabend zum Abschluss der Europäischen Woche des Sports. Fast 100 Turnerinnen aus dem Landkreis und darüber hinaus schwitzten zu flotten Rhythmen. Medizin nach Noten 2.0!

Bauch, Beine, Po

Feel Good und Cool Down: Auf der Bühne geben die Leipziger Übungsleiter Peggy Brennecke und René Rößler die Vorturner. Ihnen zu Füßen tanzt, steppt und tippelt die versammelte, sehr sportive Damenwelt. Mittendrin statt nur dabei, ein einzelner Herr: Torsten Merres, Horterzieher aus Grimma. Auch er schult Bauch, Beine, Po.

Bei der Be-Active-Night in Colditz ist die Begeisterung der Teilnehmer groß. Quelle: Thomas Kube

Freude an Bewegung – die will die Europäische Kommission immer in der letzten Septemberwoche vermitteln. Und so unterstützt die Brüsseler Behörde bei freiem Eintritt auch die Be-Active-Night von Colditz. Seit 2016 koordiniert hierzulande der Deutsche Turner-Bund die Aktion. Seit dieser Zeit ist auch der Colditzer Turnverein mit von der Partie.

120 Mitglieder im Verein

A wie Aerobic bis Z wie Zirkeltraining – 120 Mitglieder hat der Verein. Dazu gehören Kindergartenkinder, Mädchen und Jungen von der 1. bis zur 4. Klasse sowie zwei Damengruppen. Ganz im Sinne der verstorbenen Nestorin Hilda Panz leiten engagierte Sportfreundinnen die Übungsstunden: Andrea Roder, Bianka Bittner, Manja Bruhn und Regina Paul.

Peggy Brennecke und René Rößler, beide aus Leipzig, führen als professionelle Coaches durch die Übungen. Quelle: Thomas Kube

Die 54-jährige Regina Paul ist die Vorsitzende. Auf Vorschlag ihrer Mitstreiterinnen wurde sie im Sommer im Dresdener Hilton-Hotel mit dem „Joker im Ehrenamt“ ausgezeichnet. Bürgermeister Robert Zillmann: „Die Frau ist ein Phänomen. Sie ist ständig auf den Beinen. Ehrlich gesagt, fragen wir uns, ob sie überhaupt einen Abend pro Woche zu Hause ist.“

Digital-Training im Lockdown

Während des Lockdowns schon. Da stand Frau Paul in ihrem Wohnzimmer vor der Kamera und filmte sich, wie sie Übungen machte. Ihre Kolleginnen waren über Zoom live zugeschaltet und übten mit. Den ganzen Sommer über scharte die positiv Verrückte ihre Vereinsfreundinnen auf dem Sportplatz um sich und turnte unter freiem Himmel gegen die Pandemie an.

Joker im Ehrenamt für Regina Paul, Vorsitzende des Colditzer Turnvereins. Quelle: privat

Die Mädels lechzten regelrecht nach dem Training für Körper, Geist und Seele, sagt Regina Paul. Es sei nicht nur die Lust auf Bewegung gewesen, die sie an die frische Luft trieb: „Vor allem sehnten sich alle nach Gemeinschaft.“ Das kann Ulrike Seidl nur bestätigen: „Wir sind eine dufte Truppe, unternehmen Radtouren, fahren mit dem Schlauchboot und gehen bowlen.“

Stempel ins Bonusheft

Uta Bretschneider turnte bereits unter der Ehrenvorsitzenden Hilda Panz. Zur Be-Active-Night sitzt sie am Empfang. Wer dies wünscht, bekommt bei ihr auch den Stempel ins Bonusheft der Krankenkasse. Weil die Teilnehmerzahl Corona-bedingt begrenzt ist, kommen die ersten Frauen bereits eine gute Stunde vor Einlass. Zum Glück: Niemand muss abgewiesen werden.

Die ältesten Mitglieder des Colditzer Turnvereines. Hier bei den 19. Seniorensportspielen im Freibad Frohburg . Quelle: Jens Paul Taubert

Wer beim zweistündigen Workout auf den Geschmack gekommen ist, kann sich zu einer der nächsten Trainingsstunden des Turnvereins melden. Besonders bei den jungen Erwachsenen sei Nachwuchs erwünscht, sagt Regina Paul. 38 Prozent der Deutschen treiben laut dem 2018 veröffentlichten Eurobarometer nie Sport. Das müsse nicht so bleiben, findet die Vorsitzende.

Von Haig Latchinian