AfD-Kundgebung mit Kalbitz und Höcke: Grimma plant Gegendemo

Gegen die AfD-Kundgebung am 28. August auf dem Grimmaer Markt, die unter dem Motto „Freiheit statt Klimasozialismus“ steht, formiert sich Widerstand. Für die Freien Wähler Grimma hat deren Vorsitzender Johannes Heine eine Gegenveranstaltung angemeldet; Montagabend wurden Ideen gesammelt, wie der Protest aussehen sollte. Dazu waren etwa 40 Leute aus unterschiedlichen politischen Lagern in den Rathaussaal gekommen.

Rechtspopulisten haben sich ihre Extremisten eingeladen

Die Rechtspopulisten des Landkreises haben sich am letzten August-Freitag mit AfD-Landeschef Björn Höcke und dem wegen seiner Neonazi-Zeit aus der Partei ausgeschlossenen ehemaligen Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz zwei Extremisten eingeladen. Höcke vom mittlerweile begrabenen AfD-Flügel stand schon zum Wahlkampf im vorigen Jahr auf der Rednerliste in Grimma.

Bislang habe es ihn nicht interessiert, so Heine. „Aber dieses Mal, mit Herrn Höcke und Herrn Kalbitz, die deutlich extremistisches Gedankengut verbreiten, ist der Zenit überschritten. Mit solchen Geschossen in Grimma aufzufahren, das geht zu weit“, echauffierte sich Heine, der gemeinsam mit Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) die Diskussion führte. Berger ist bekanntlich ein enger Verbündeter der Freien Wähler.

Grimmas OB: Zunehmender Hass nervt mich

Der zunehmende Hass von allen Seiten nerve ihn persönlich, sagte der Rathauschef. Er sei es leid, „dass unsere Städte genutzt werden als Boxring für sich anschreiende und aufeinander einprügelnde Bürger“. Gesucht seien für den 28. August Ideen, um auf „charmante und pfiffige Art und Weise zu sagen: So stellen wir uns inhaltliche Auseinandersetzung vor“, stimmte Berger auf seine Intention für die abendliche Diskussion ein. „Wir Grimmaer haben immer versucht, die Sachlichkeit vor uns her zu tragen“, bekräftigte Berger. „Gute ist Politik ist für etwas.“

Ideen und Gedanken waren auf einer Bürgerversammlung im Rathaussaal am Montagabend gefragt. Quelle: Thomas Kube

Die AfD rechnet am 28. August mit 350 Personen und hat gleich vier Veranstaltungen angemeldet, vermutlich um sich das Markt-Areal weiträumig zu sichern und politischen Gegnern von vornherein den Raum zu nehmen. Den Freien Wählern wurde der Platz vorm Standesamt zugewiesen. Bislang hat Heine eine Veranstaltung für 50 Personen angemeldet, wird aber versuchen, die Zahl auf ebenfalls 350 zu erhöhen.

Diese Ideen wurden im Saal gesammelt

Klare Kante gegen Höcke, Kalbitz und Co oder pfiffiger Protest? Die Meinungen im Rathaussal gingen auseinander. Vor allem Vertreter aus dem linken Spektrum favorisieren ein Fest der Demokratie, so wie es im August vorigen Jahres der AfD und ihren Anhängern in Grimma entgegen gehalten wurde. Eine Unterhaus-Debatte, eine Menschenkette, Rhythmisches Trommeln, Musik, eine Projektion an die Stadthaus-Wand, T-Shirts mit der Aufschrift „ Grimma ist bunt und nicht braun“, die Marseillaise anstimmen – Ideen wurden einige geäußert. In kleiner Runde will man nun festklopfen, wie der AfD die Stirn geboten wird.

Linke Köditz : Müssen nach starken Bildern suchen

„Wir müssen die öffentliche Wahrnehmung auf unsere Seite ziehen“, sagte der Wurzener Eberhard Lüderitz und erinnerte an eine gelungene Plakatierung in Grimma als Protest auf eine NPD-Veranstaltung. „Bunte Vielfalt statt brauner Einfalt“ hieß es damals – ein Slogan, der laut Oberbürgermeister Berger in Grimma geboren wurde. „Wir müssen nach starken Bilder suchen, wenn wir nicht wollen, dass die mediale Berichterstattung über Grimma nur eben Höcke und Kalbitz darstellt“, betonte auch die Linken-Landtagsabgeordnete und Stadträtin Kerstin Köditz.

Auch AfD-Vertreter des Kreise im Saal

Unter den Protestlern im Saal saßen auch AfD-Kreischef Edgar Naujok und AfD-Stadtrat Helmut De Vecchis, die sich alles andere als versteckten, sich allerdings auch unbequeme Fragen gefallen lassen mussten. Warum sich der Kreisverband mit Höcke und Kalbitz zwei Extremisten einlädt, beantwortete Naujok jedenfalls nur ausweichend. „Die ganze Veranstaltung ist ja schon seit längerem geplant.“ Auch im Landtagswahlkampf seien Sachsens Landesvorsitzender Jörg Urban, Höcke und Kalbitz gemeinsam unterwegs gewesen.

Kreisvertreter der AfD saßen auch im Saal (linke Seite vorn). Quelle: Thomas Kube

Als De Vecchis etwas provozierend vorschlug, die erwartete „Schwemme“ der Gegendemonstranten könne doch ins Stadion der Freundschaft und sich dort „austoben“, fuhr ihm Heine ins Wort: „Das wird so nicht passieren. Sie sollen uns sehen und uns auch wahrnehmen“ – und erntete Beifall.

Von Frank Prenzel