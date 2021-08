„AfD“-Wahlplakate in Belgershain beschmiert

Belgershain

In Belgershain haben Unbekannte in der Nacht auf Montag über 100 Wahlplakate der AfD beschmiert.

Laut der Polizeidirektion Leipzig machten sich die Täter entlang der Staatsstraße 30 zwischen den Ortsteilen Köhra und Threna an „AfD“-Wahlplakaten der zu schaffen und beschmierten sie mit grauer Farbe. Eine niedrige dreistellige Anzahl an Plakaten sei so beschädigt worden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1 500 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlung wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von LVZ/tnh