Parthenstein/Pomßen

Konstituiert hat sich am Donnerstagabend der neue Parthensteiner Gemeinderat im Soziokulturellen Zentrum Pomßen. Das Parlament wird in dieser Legislaturperiode nur aus 14 Parlamentariern plus Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) bestehen, zwei weniger als normalerweise. Die Ursache dafür liegt im erfolgreichen Abschneiden der AfD.

Sie hatte zur Kommunalwahl 23,9 Prozent der Stimmen geholt, was ihr eigentlich vier Mandate verschafft hätte. Da sie aber lediglich mit zwei Kandidaten angetreten war, kann sie nur diese ins Parlament entsenden. Die anderen beiden Stühle bleiben leer.

AfD stellt keinen Bürgermeister-Stellvertreter

Für Beobachter überraschend war das Verhalten der AfD nun, als es um die Besetzung wichtiger Posten ging. Weder Tino Köcher, der zur Kommunalwahl am 26. Mai von allen Bewerbern mit Abstand die meisten Stimmen gezogen hatte, noch der Bundestagsabgeordnete Lars Herrmann strebten an, Vize-Bürgermeister zu werden. So wurden schließlich Albrecht Rosenkranz von der Unabhängigen Wählervereinigung – Bürgerkomitee (UWV) Erster Bürgermeister und Katrin Scholz von der Wählervereinigung Parthenstein – Freunde der Feuerwehr (WVP) Zweite Bürgermeisterin. Beide setzten sich gegen ihre jeweiligen Mitbewerber in geheimer Wahl durch.

Linke erhält überraschend Sitz der AfD

Eine wichtige Funktion in der Gemeinde hat der Hauptausschuss. Er kommt vor jeder Gemeinderatssitzung hinter verschlossenen Türen zusammen, um über die anstehenden Themen zu beraten und zu entscheiden, ob sie öffentlich behandelt werden sollen oder die Verwaltung Beschlussvorlagen noch einmal überarbeiten muss. Nach den Mehrheitsverhältnissen im Gemeinderat hätten der UWV drei und der WVP zwei Sitze sowie der AfD ein Sitz zugestanden. Bürgermeister Kretschel klärte im Vorfeld ab, wer Interesse zeigt. Auch hier wieder keine Meldungen der Alternative für Deutschland, so dass deren Platz nun Torsten Wanke (Linke) einnimmt. Die weiteren Mitglieder sind Stefanie Diestel, Michael Bergander und Albrecht Rosenkranz von der UWV sowie Ralf Saupe und Katrin Scholz von der WVP.

In den Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Naunhof entsendet Parthenstein Thomas Günz (UWV), Saupe, Scholz und Wanke. Den Bürgermeister vertreten im Falle seiner Verhinderung Reiner Kanitz (UWV) beim Verbandsrat des Abwasserzweckverbandes Parthe und Ralf Saupe beim Koordinierungskreis der Leader-Region Leipziger Muldenland.

AfD-Räte anderweitig gebunden

Die Zurückhaltung hinsichtlich zusätzlicher Verpflichtungen begründete Lars Herrmann gegenüber der LVZ mit seiner Tätigkeit im Innenausschuss des Bundestages. „Deshalb habe ich schon bei meiner Kandidatur gesagt, dass ich im Gemeinderat und Kreistag keine Ausschüsse besetzen kann. Das schaffe ich zeitlich nicht, man möge es mir nicht übel nehmen!“ Fatal, so Herrmann, sei allerdings, wenn nun in Parthenstein die Linke einen Platz der AfD einnimmt.

Dass das für seine Partei unglücklich lief, sieht Tino Köcher genauso. Auch er sei aber beruflich sehr eingespannt. „Es wird zu viel, wenn man überall mitmischen will, man hat ja auch Familie“, sagte er. „Außerdem bin ich neu im Gemeinderat und wollte nicht gleich in die Vollen gehen.“

Bürgermeister verpflichtet Abgeordnete

Zu Beginn der Sitzung verpflichtete Bürgermeister Kretschel die Abgeordneten auf ihre fünfjährige Tätigkeit. „Es ist eine hohe Ehre, eine Gemeinde mit einem Jahresbudget von fünf bis sechs Millionen Euro zu vertreten“, erklärte er. Nun gehe es darum, die Infrastruktur zu verbessern und für gute Voraussetzungen in Grundschule, Kindertagesstätten sowie bei den Feuerwehren zu sorgen, ohne Luftschlösser zu bauen.

Von Frank Pfeifer