AfD in Naunhof stärkste Kraft

Grimma Stadtratswahl - AfD in Naunhof stärkste Kraft Stärkste Kraft im neuen Naunhofer Stadtrat wird die AfD. Das gibt es in keiner weiteren Kommune des Landkreises. Das neue Parlament ist außerdem so zersplittert wie kein anderes. Grüne ziehen ein, der erfolgreichste Abgeordnete kommt aus Fuchshain.

Kommunal und Europawahlen in Potsdam,hier in der Kita Kinderland am Schlaatz war die Wahl schleppend Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger