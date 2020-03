AfD stimmt gegen Pläne für Grimmaer Bahnhofsvorplatz

Grimma

Das Unternehmen VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH wird mit Planungsleistungen zur Umgestaltung des Grimmaer Bahnhofsvorplatzes betraut. Das hat der Stadtrat jetzt mehrheitlich beschlossen. Die vierköpfige AfD-Fraktion, die mit den bereits vorliegenden Planungen auf Kriegsfuß steht, stimmte gegen den Beschlussvorschlag. Bei der Vergabe handelt es sich um die Leistungsphasen 4 bis 8, die Honorarsumme ist mit knapp 200.000 Euro angegeben. Der Eigenanteil der Stadt Grimma beträgt hier rund 17.000 Euro.

Stadt Grimma fragt drei Büros an

Weil die Leistung der Objektplanung für Verkehrsanlagen und technische Ausrüstung unterhalb des EU-Schwellenwertes liegt, konnte der Auftrag im förmlichen Verfahren vergeben werden. Dazu hatte die Kommune drei Büros aufgefordert, ein Angebot abzugeben.

Berger : Areal wird „erheblich umgestaltet“

Das Areal werde in den nächsten Jahren erheblich umgestaltet, sagte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Auch die private Fläche zwischen Finanzamt und Bahnhof gehöre dazu, auf der demnächst mit dem Abbruch alter Gebäude begonnen werde. Der Umbau des Bahnhofsvorplatzes „hat uns schon in vielen Gremien beschäftigt“, so Berger. „Wir hätten uns manches anders vorgestellt. Aber es wurde ein Kompromiss gefunden, den es sich lohnt, weiter zu verfolgen.“

Der Bahnhofsvorplatz in Grimma soll umgestaltet werden. Quelle: Frank Prenzel

Das sieht Stadtrat Uwe Krah ( AfD) anders. Ihn stört insbesondere, dass der 14 Jahre alte Parkplatz neben dem Bahnhof der Neugestaltung zum Opfer fällt. Man müsse mit dem Geld sorgfältig umgehen, auch wenn Grimma nur zehn Prozent Eigenmittel trage, sagte er. Die Stadt habe genügend Baustellen und zum Beispiel Bedarf im Bereich der Busverbindungen und Haltestellenplätze.

Muldental in Fahrt ist Ausgangspunkt

Wie berichtet, ist das Projekt „Muldental in Fahrt“ Ausgangspunkt für die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Grimma. Der Umbau wird voraussichtlich 7,4 Millionen Euro verschlingen. Das Gros der Bauarbeiten am Bahnhof bezahlen das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL). Grimma selbst trägt mehr als 830.000 Euro. Beim Umbau entstehen mehr Bushaltestellen, die übersichtlich angeordnet werden. Autos und Busse sollen sich künftig nicht mehr kreuzen, weshalb der Park&Ride-Parkplatz auf die andere Seite der Gleise verlegt wird. Die Busse sollen in Zukunft in die Leipziger Straße ausfahren.

Grünes Licht für Planung Hengstberg-Straße

Der Grimmaer Stadtrat gab auch grünes Licht für die Planung zum grundhaften Ausbau der Straße „Am Hengstberg“. Nach freihändiger Vergabe hatte die Ingenieur Consult GmbH (ICL) aus Leipzig mit rund 161.000 Euro das günstigste Angebot eingereicht und erhält nun den Zuschlag.

Der Ausbau der Straße sei eine Voraussetzung für das neue Gewerbegebiet an der Autobahn 14, erklärte Rathauschef Berger. „Wir müssen den Hengstbergweg anfassen, damit es mit den Ansiedlungen losgehen kann. Der Ausbau der Straße wird nach Angaben der Stadt mit 90 Prozent gefördert. Berger rechnet mit einem Baustart des Grimmaer Kehrmaschinenherstellers Faun Viatec, der sein Werk in Grimma verlegt, im April oder Mai. Die Firma ist der Vorreiter im neuen Gewerbegebiet.

Von Frank Prenzel