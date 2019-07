Grimma

Obwohl zunächst angekündigt, hat die AfD Abstand davon genommen, gegen das Ergebnis der Grimmaer Stadtratswahl in Einspruch zu gehen. Das bestätigte am Dienstag auf LVZ-Nachfrage AfD-Kreissprecher Bodo Walther.

Bodo Walther, AfD-Pressesprecher Landkreis Leipzig Quelle: privat

Die Frist für einen Widerspruch lief am Montag, 24 Uhr, aus. Das Ergebnis anzufechten, hätte einen langwierigen Rechtsstreit nach sich gezogen, der neue Stadtrat von Grimma hätte dann nicht zusammen treten können, erklärte Walter den Sinneswandel seiner Partei. „Wir haben es geschluckt.“ Bei einem Widerspruch hätte alles still gestanden, „und das wollten wir nicht“. Davon habe seine Partei die Stadt Grimma bereits am Freitag in Kenntnis gesetzt.

AfD verliert nach Überprüfung einen Sitz an die CDU

Die AfD hatte ein Anfechten der Grimmaer Stadtratswahl in Erwägung gezogen, nachdem es gegenüber dem vorläufigen Endergebnis zu einer Sitzverschiebung gekommen war. Am Wahlabend am 26. Mai sah es so aus, dass die AfD mit fünf Abgeordneten in den Grimmaer Stadtrat einzieht, nach der Überprüfung der Wahlunterlagen gab es jedoch eine Stimmenverschiebung zugunsten der CDU. Seinen schon sicher geglaubten Sitz verlor AfD-Mann Helmut de Vecchis, während CDU-Mann Malte Martin doch noch der Wiedereinzug ins Gremium gelang.

AfD-Kreissprecher Walther wies am Dienstag aber auch darauf hin, dass seine Partei „die Scheinkandidatur“ von Oberbürgermeister Matthias Berger fraglich finde. Diesen Sachverhalt vor ein Verfassungsgericht zu tragen, hätte aber zwei Jahre gedauert.

Offenbar handelte es sich um nur acht Stimmen, die den Ausschlag für die CDU gaben. Bei der Kontrolle der Wahlunterlagen waren Abweichungen zu den Angaben am Wahlabend in 17 Fällen festgestellt worden. Meist handelte es sich um ein oder zwei Stimmen zu viel oder zu wenig.

Oberbürgermeister wird auf Mandat verzichten

Im neuen 26-köpfigen Stadtrat stellen die Freien Wähler Grimma als deutlicher Wahlsieger elf Abgeordnete, gefolgt von den Bürgern für Grimma (5) und der AfD (4). Je zwei Sitze haben CDU und Linke, je einen Sitz SPD und Allianz Stadt+Land. Der einzige Kandidat der Bündnisgrünen verpasste den Einzug.

Per Brief fragt der Gemeindewahlausschuss die gewählten Kandidaten in diesen Tagen an, ob sie die Wahl annehmen. Der parteilose Oberbürgermeister Matthias Berger, der für die Freien Wähler kandidierte und allein 8169 Stimmen auf sich vereinte, hatte schon im Vorfeld angekündigt, sein Mandat nicht anzunehmen. Erster Nachrücker der Freien Wähler ist Siegmund Jahn.

Durch den Verzicht der AfD auf einen Einspruch kann sich der neue Stadtrat wie geplant am 22. August konstituieren. Die Sitzung im Rathaussaal beginnt 17 Uhr.

Von Frank Prenzel