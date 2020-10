AfD votiert gegen Mehrgenerationenhaus in Grimma

Grimma

Die Stadt Grimma bekennt sich weiter zum Mehrgenerationenhaus (MGH) „Alte Feuerwehr“ am Nicolaiplatz. Bei drei Gegenstimmen aus der AfD-Fraktion votierte der Stadtrat mehrheitlich für die Kofinanzierung auch im nächsten Jahr in Höhe von 10.000 Euro. Das Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend legt das Förderprogramm für Mehrgenerationenhäuser neu auf für die Jahre 2021 bis 2028, wonach auch die Einrichtung in Grimma weiter mit jährlich 40.000 Euro rechnen kann. Damit sich das MGH erfolgreich bewerben kann, muss die Stadt Grimma die Kofinanzierung in Höhe von 10.000 Euro sicher stellen. Über den finanziellen Beitrag der Stadt bis 2028 wird der Stadtrat jetzt jährlich neu befinden, heißt es im Beschluss.

Die Förderrichtlinie des Ministeriums heißt „Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus Miteinander - Füreinander“. Ihr zufolge müssen sich die Kommunen zur Einbindung des MGH in Angebote zur Gestaltung des demografischen Wandels und der Sozialraumentwicklung bekennen.

Grimmas OB: „Hat uns viele soziale Probleme erspart“

Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) nutze die Beschlussvorlage, um dem MGH-Team um Steffi Selzer für das Engagement zu danken und den Idealismus der Mitstreiter zu loben. „Wir sollten als Grimmaer stolz sein, dass wir das Mehrgenerationenhaus haben.“ Das wurde maßgeblich von Angelika Sallat im Jahr 2008 aus der Taufe gehoben. Das Haus sei viel mehr, als der Name vermuten lässt, so der Rathauschef. Es sei in allen Belangen eine Anlaufstelle „und hat uns in Grimma viele soziale Probleme erspart“.

Im Frühjahr wurde das MGH Grimma zur Masken-Zentrale. Quelle: Frank Prenzel

MGH-Leiterin Selzer stellte anschließend die umfangreiche Arbeit des Hauses vor, das auf viele ehrenamtliche Mitstreiter bauen kann. Derzeit zähle es vier Angestellte über das Bundesprogramm und 60 Ehrenamtliche. Im Treff am Nicolaiplatz sind Menschen jeden Alters und jeder Nation willkommen. Zu den Generationen übergreifenden Angeboten gehören der Mütter-Kleinkinder-Treff, die Wollmäuse, die Frühstücksoase, Ratgeber-Veranstaltungen und Kurse, PC-Sprechstunden für Senioren und die sich an Migranten richtende „Haltestelle Uno Mondo“. Gesundheitstage, Ausstellungen, Vorträge und Buchlesungen gehören zum Veranstaltungsreigen. Während des Lockdowns im Frühjahr fungierte das Haus als eine Masken-Zentrale der Stadt. Von Vorteil ist, dass das MGH direkt am Busbahnhof liegt.

Von Frank Prenzel