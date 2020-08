Ahnengalerie zeigt Gesichter vom Jagdhaus Kössern

Grimma/Kössern

Auf den Spuren der Vergangenheit und Gegenwart wandelte MDR-Moderatorin Beate Werner Ende Juli in Kössern, dem nahe Grimma gelegenen Dorf der Baumeister. Wenn am 29. August um 18.15 Uhr die nächste Folge ihrer unterhaltsamen Sendung „Unterwegs in Sachsen“ über den Bildschirm flimmert, werden die Zuschauer auch ins Jagdhaus entführt – und erhaschen dabei vermutlich einen Blick auf die Ahnengalerie im Foyer.

Sechs Persönlichkeiten, die das Jagdhaus prägten

Sechs Porträts prangen an der Wand hinter dem Tresen. Sie zeigen jene Persönlichkeiten, die das Jagdhaus geprägt haben wie keine anderen. Um die Galerie zu komplettieren, griffen Jagdhaus-Verein-Mitarbeiterin Siri Köppchen und der Kösserner Hobbymaler Karl-Heinrich Vogel zu Pinsel und Farbe.

Anzeige

Eine Ahnengalerie schmückt das Foyer des Jagdhauses Kössern. Es sind Persönlichkeiten der Geschichte, die sich um das Haus verdient gemacht haben. Quelle: Frank Prenzel

Weitere LVZ+ Artikel

Alles begann mit einem unerwarteten Anruf. Am anderen Ende der Leitung meldete sich die Rostockerin Simone Wolf und bat um ein Treffen. Denn sie hatte ein Bildnis des Christian Friedrich von Abendroth (1744-1811) geerbt und nach Recherchen heraus gefunden, dass das Gemälde besser in Kössern aufgehoben wäre. Schließlich erwarb von Abendroth das Jagdhaus nebst Rittergut im Jahre 1772, die Adelsfamilie besaß es bis zur Enteignung 1945. Womöglich kam das Bild in den Wirren der Nachkriegstage mit an die Ostseeküste, wohin die Familie von Abendroth deportiert wurde.

Rostockerin stellt Gemälde als Leihgabe zur Verfügung

Die Rostockerin stellte dem Jagdhaus-Verein das Bildnis vor drei Jahren schließlich als Gratis-Leihgabe zur Verfügung. Das Gemälde, das den Kaufmann Christian Friedrich von Abendroth zeigt, ist leider ohne Signatur und Jahreszahl. Es stammt von einem unbekannten Maler, der es in zweifacher Ausführung schuf. Ein fast identisches Werk befindet sich im Privatbesitz der Familie von Abendroth.

Grimmas ehemaliger Klinik-Chef malt drei Bilder

Die Leihgabe war sozusagen die Initialzündung für den Vereinsvorstand, die Geschichte des Jagdhauses mit einer Ahnengalerie zu veranschaulichen. Karl-Heinrich Vogel, von 1983 bis 1990 Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Grimma und inzwischen leidenschaftlicher Maler des historischen Kössern, musste nicht lange gebeten werden und steuerte drei Bilder bei. „Beim Malen bin ich wie im Tunnel“, begründet der 77-Jährige, warum die beiden Erdmannsdorf-Porträts (Öl auf Leinwand) im vorigen Jahr in sehr kurzer Zeit entstanden.

Original im Dresdner Kupferstichkabinett

Für Wolf Dietrich von Erdmannsdorf (1648-1723) nutzte Vogel die Gouache eines unbekannten Meisters als Vorlage, das Original gehört zur Sammlung des Kupferstichkabinetts Dresden. Vermutlich zeigt sie das einzige Bildnis des Oberhofjägermeisters und Ältestenministers von August dem Starken. Der Adlige nahm 1693 seinen Wohnsitz in Kössern, erweiterte das Dorf und ließ auch das barocke Jagdhaus bauen.

Sein Großneffe Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf (1736-1800) erbte Jagdhaus und Rittergut 1746. Der Architekt war jedoch kein Freund barocker Baukunst und veräußerte die Anwesen 1772 an die Abendroths. Hobbymaler Vogel wählte als Vorlage für das Großneffen-Bildnis ein Gemälde des bekannten Malers August Tischbein. Das Original hängt im Halberstädter Gleimhaus, einem der ältesten deutschen Literaturmuseen.

Jagdhaus-Mitarbeiterin malt ebenfalls leidenschaftlich gern

Siri Pöppchen steuerte ihrerseits ein Bildnis von Matthäus Daniel Pöppelmann (1662-1736) bei, der als Architekt des Jagdhauses gilt – auch wenn es dafür keinen schriftlichen Beweis gibt. Die Jagdhaus-Mitarbeiterin ist gelernte Industriedesignerin, versteht sich als Grafikern – und malt mit Leidenschaft im Blut. Sie bevorzuge die expressive, farbenfrohe Malerei und schaffe „wunderliche Landschaften“, verrät die 56-Jährige. Für ihren Pöppelmann (Öl auf Leinwand) stöberte sie im Internet. Das Porträt, das ihr an der Staffelei als Vorlage diente, ist ohne Quellenangabe.

Berger und Kötz retteten Jagdhaus zu DDR-Zeiten

Der einstige Kösserner Professor Manfred Berger (1921-2009 – gemalt von Vogel nach einem Bild aus dem Privatbesitz) und Kösserns langjähriger Bürgermeister Werner Kötz (1928-2008 – Kopie einer Bleistiftzeichnung von Hans Rudolph) vervollständigen die Ahnengalerie. Ihnen ist zu verdanken, dass das Jagdhaus zu DDR-Zeiten nicht weiter verfiel, sondern von 1966 bis 1973 saniert und mit Kindergarten, Schulküche, Bibliothek und Bürgermeister-Büro einer Nutzung zugeführt wurde. Bis zu ihrem Tode waren die Retter des barocken Kleinods Ehrenmitglied im 2000 gegründeten Jagdhaus-Verein.

Wenn die Jagdhaus-Mitarbeiterinnen Ute Wächtler (l.) und Siri Köppchen Gäste empfangen, fällt deren Blick auch auf die Ahnengalerie im Foyer. Quelle: Frank Prenzel

Eröffnet wurde die Ahnengalerie zum jüngsten Tag des offenen Denkmals. Seitdem wird hier Halt gemacht bei Führungen. „Die Bildnisse erleichtern uns ungemein, die Geschichte des Hauses zu erzählen“, weiß Vereins-Geschäftsführerin Ute Wächtler. Allerdings ist auch das Jagdhaus von der Corona-Krise getroffen und derzeit nur die Tourist-Information an den Wochenenden von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Das Veranstaltungsprogramm soll am 5. September mit dem ersten Konzert nach langer Pause neu durchstarten. Dann sind ab 17 Uhr „Italienische Romanzen“ zu hören.

Lesen Sie auch:

Von Frank Prenzel