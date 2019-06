Grimma/Nerchau

Gleich mehrere Heißluftballons sind zwischen Männertag und dem Sonntag darauf gen Himmel aufgestiegen und wurden zum weithin sichtbaren Spiegelbild der 5. Airlebnistage im Muldental. Dazu hatte die Sachsen Ballooning GmbH Leipzig als Veranstalter und die NM Nerchau-Mutzschener Agrar und Service GmbH als Organisator nach Nerchau auf die Muldenwiese eingeladen.

Gekommen waren knapp 20 Ballonteams aus ganz Mitteldeutschland, die Tausende Besucher anlockten. Letztere staunten sowohl über die gigantisch großen Ballons in traditionellen Formen sowie über kuriose Himmelsstürmer wie Katze, Gabelstapler und Matroschka.

Mit einem Meeting auf dem Markt in Grimma machen Veranstalter, Organisatoren und Akteure der Airlebnistage auf das viertägige Event in Nerchau aufmerksam Quelle: Frank Schmidt

Ballonstart hängt einmal in der Luft

Wer von den Besuchern abheben durfte beziehungsweise wollte, konnte nicht immer sicher sein, dass tatsächlich gestartet wurde. So aber nur einmal geschehen gleich am ersten Tag, als das Pilotenteam bis zur letzten Minute die Wetterprognosen peinlichst genau analysierte, um am Ende dann doch die Höhenflüge absagen zu müssen. „Schade, ich hatte mich so darauf gefreut“, befand der 43-jährige René Ulbricht. Seinen Geschenkgutschein für eine Ballonfahrt würde er aus Termingründen - „wir haben am Wochenende eine große Familienfeier“ - nun nicht mehr in Nerchau einlösen können, sondern irgendwann später einmal.

Kevin Scheinpflug, einer der Piloten, bereitet seinen Ballon für den Start vor Quelle: Frank Schmidt

Sicherheit hat oberste Priorität

Für die Piloten hatte halt Sicherheit oberste Priorität. Einer davon war Carsten Oemischen vom Ballonteam aus Jena. „Doch, doch, ich denke, dass der Wind nachlässt und wir noch starten können“, zeigte sich der 58-Jährige erst noch optimistisch. Aber er wusste eben auch, dass neben dem teils böigen Wind auch die Zeit eine gewichtige Rolle spielte. „Man darf bis zum Sonnenuntergang fahren, weil wir laut Gesetzgeber formell Sichtflieger sind und bis dahin mögliche Hindernisse wie Hochspannungsleitungen gut sehen können“, klärte der Pilot auf.

Drachenflieger als Lückenfüller

Was des einen Leid, sollte des anderen Freud sein, nämlich den Drachenpiloten. Doch weit gefehlt, wie Ulrich Rackner aus Leipzig aufklärte. „Was für die Ballons zu viel Wind ist, reicht nicht für uns Drachenpiloten“ bedauerte der 55-Jährige. Er war mit einem Kitebuggy auf der Wiese zu beobachten.

Die Drachenflieger haben es nicht leicht, weil der Wind nicht konstant in seine Backen pustet. Quelle: Frank Schmidt

Also mit einem dreirädrigen Gefährt, auf dem er sich sitzend von einem relativ großen Drachenschirm ziehen lässt, beziehungsweise ziehen lassen wollte, alsbald der Wind mal kräftiger in die Backen pustete. Ähnlich erging es René Constantin mit seinem Lenkdrachen. „Wir sind vom Wind abhängig, der aber heute eher launig statt konstant bläst“, sagte der 35-Jährige. Er gehörte zum Team der Drachenflieger, die gewissermaßen als „Lückenfüller“ auf der Startwiese für den einen oder anderen Hingucker am Himmel sorgten, sofern sich die Drachen in luftiger Höhe halten konnten.

Dank Ballonfahrt genießen Tino Schindler, Torsten Stieler und Isabell Kullig (von links) ein erhebendes Gefühl zum „Schnäppchenpreis“. Quelle: Frank Schmidt

Völlig abgehoben zeigte sich Bettina Gerber, die von ihrem Hubschrauberrundflug nur so schwärmte. „Echt geil, die etwa sieben Minuten waren mir die 35 Euro Startgebühr wert“, sagte die 22-Jährige. Ein Schnäppchen dagegen machten Heinz Redlich und Tino Schindler sowie Isabell Kullig und Torsten Stieler. Für die gleiche Zeit, also sieben Minuten, jedoch Ballonspaß, wurden ihnen nur 5,69 Euro berechnet. Wie das möglich ist?

Ballonfahrt zum Schnäppchenpreis

Dieser Preis errechnet sich aus der Startgebühr von 195 Euro durch 240 Minuten am und im Heißluftballon. Und dort, wo ihr Ballon butterweich gelandet war, also irgendwo in der Pampa, gab es sogar eine lustig zelebrierte Ballontaufe samt Urkunde. Das übrigens für alle Ballonfahrgäste.

Die Brennerparade mal aus der Vogelperspektive zu erleben Quelle: Frank Schmidt

Auf dem Festgelände nahm das Spektakel derweil Volksfestcharakter an. Die Besucher freuten sich über die Angebote der gut ein Dutzend Schausteller, hatten Spaß an der Livemusik auf der Bühne und genossen die spätabendlichen Attraktionen in Form von Brennerparaden und Ballonglühen.

Besonders in den Abendstunden nimmt das Spektakel Fahrt auf Quelle: Frank Schmidt

Von Frank Schmidt