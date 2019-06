Landkreis Leipzig

Ein Demokratieprojekt der besonderen Art organisierten die Akteure im Grimmaer Dorf der Jugend gemeinsam mit Kulturförderverein Schaddelmühle. Bei dem Workshop in der Schaddelmühle gestalteten getalteten zehn Jugendliche unter der fachlichen Leitung von Frank Brinkmann Fliesen und Keramiken, die später im Dorf der Jugend eingearbeitet werden. Im Fokus der Diskussion standen weniger politische Ansichten, als vielmehr der demokratische Schaffensporzess.

Jugendamt im Landkreis schreibt Demokratieprojekt aus

Das Jugendamt des Landkreises hatte eine Ausschreibung veröffentlicht, über die Ideen für eine Förderung demokratischer Prozesse gesucht wurden. Der Förderverein Schaddelmühle hatte sich mit dem Projekt „Gestalten – wir woll`n was bewegen“ erfolgreich beworben.

Demokratie mal anders: Jugendliche diskutieren über ihre Keramikarbeiten in der Schaddelmühle. . Quelle: Detlef Rhode

Und genau hier fing die eigentliche Arbeit an. Den Jugendlichen sollte nicht irgendein Projekt vorgesetzt und tischfertig serviert werden, sondern sie mussten es selbst mit entwickeln. In einem Plenum, dass mit Jugendlichen besetzt war, wurden die Kooperationspartner ausgewählt. Nach dem der Beschluss mehrheitlich gefasst worden war, standen zumindest die Partner fest. Jugendliche aus Burkartshain, aus dem Wohnheim Seidewitz und von weiteren Adressen traten in das Projekt ein. Das Einzugsgebiet der Jugendlichen ist jetzt sehr groß und reicht vom Mügeln bis Colditz und von Leipzig bis Wurzen.

Nachdem die ersten Entscheidungen gefallen waren, ging es an die Umsetzung.

Bis zu 60 Kinder und Jugendliche am Projekt beteiligt

Dabei kristallisierte sich für die Jugendlichen heraus, dass die Teilnehmer des Plenums regelmäßig wechselten. Nicht jeder konnte zum nächsten Treffen kommen, dafür waren andere Jugendliche hinzugekommen, die mit dem Projekt zuvor nichts zu tun hatten und die jetzt ein Teil des Plenums waren. Dabei galt es allerdings zu beachten, dass die zuvor von dem Plenum getroffenen Entscheidungen ihre Gültigkeit behielten und sich die weiteren Schritte in diesem Arbeitsprozess einfügen mussten. Insgesamt nahmen an dem gesamten Projekt bis jetzt über 60 Kinder und Jugendliche teil, die auf diesem basisdemokratischen Weg über die Ausgestaltung und das äußere Erscheinungsbild ihres Freiraumes selbst bestimmten.

Training in Überzeugungsarbeit

Frank Brinkmann von der Schaddelmühle und Felix Wenzel vom Dorf der Jugend sehen in diesem Projekt vorrangig die Chance für die Jugend, sich selbst in diesen Abläufen zu finden und ihre Ideen und Vorstellungen zu realisieren. „Die Kids kommunizieren mit Gesten ihr Lebensgefühl,“ sagt Frank Brinkmann. „Dass etwas cool oder uncool ist, reicht nicht. Am Anfang steht immer der Austausch untereinander. Warum ist etwas toll oder warum will ich etwas nicht, dass muss dann jeder auch begründen können. Die Geste ist der Anfang, aber man muss trainieren, den anderen von seiner Idee zu überzeugen, um eine Mehrheit für sich zu bekommen, damit die Idee Form wird und umgesetzt werden kann. So ist das auch bei diesem Projekt, es ist eine Gesamtarbeit aller daran beteiligten Jugendlichen.“

Jugendliche stellen die Regeln selbst auf

Felix, der als einer der Vorstände im Dorf der Jugend die Teenies bei dem Projektwochenende begleitet hatte, erklärte dazu: „Der Vorstand nimmt keinen Einfluss auf das Plenum. Wir achten nur darauf, dass die Demokratie gewahrt bleibt und sich jeder an die Regeln hält, die die Jugendlichen selbst aufgestellt haben.“

In der Tat ist das viel diskutierte Dorf der Jugend ein Freiraum für Jugendliche und Kinder, die sich selbst einbringen wollen. Musik-, Sport- oder Arbeitsprojekte bieten eine bunte Vielfalt an Aktivitäten für die Jugendlichen aus der Region. Sie selbst stellen ihre Regeln für ein gemeinsames Erwachsenwerden auf. Regeln, die unbedingt eingehalten werden müssen. Wem diese Vorgaben nicht passen, der muss dann seine Wünsche im Plenum vortragen und versuchen, eine Mehrheit für eine Regeländerung zu bekommen.

Von Detlef Rhode