Grimma/Großbothen

Großbothens Heimatvereinsvorsitzender Ralf Sachse und sein Stellvertreter Udo Pohl haben für den schon traditionellen Großbothener Jahreskalender insgesamt 51 Fotos von Großbothen, Kleinbothen und Schaddel aus ihrem Fundus zusammengetragen und in den Erdgeschossfenstern vom Wohn- und Geschäftshaus im Ortszentrum zur Schau gestellt. Einwohnern und Gästen des Ortes obliegt es nun, die Optik der zwölf Kalenderblätter zu bestimmen. Sie sollen ihre Favoriten auswählen, die Fotos mit den meisten Stimmen werden am Ende den Kalender 2021 zieren.

An der Eingangstür des Bürgerbüros hängt ein Kasten mit Stimmzetteln, die anonym ausgefüllt und gleich daneben in den Briefkasten eingeworfen werden können. Wer seine zwölf Lieblingsbilder im Schaufenster abfotografiert, kann sie auch auf der Homepage des Vereins im Gästebuch hinterlassen.

Aktion auf dem Dorffest fiel Corona zum Opfer

„Normalerweise haben wir diese Aktion immer beim Dorffest durchgeführt. Doch das ist in diesem Jahr Corona zum Opfer gefallen“, sagt Vereinschef Sachse und ergänzt: „Den Kalender wollen wir aber wieder herstellen, weil er sich großer Beliebtheit erfreut.“

Neben der Stimmzettel-Aktion am Bürgerbüro (links vom Edeka-Markt) gibt es ein zusätzliches Angebot. Am kommenden Sonntag, 13.September, lädt der Heimatvererein Interessierte von 14 bis 17 Uhr zur Ausstellung vor Ort ein. „Dort kann man auch unsere neue Großbothen-Tasse für zehn Euro erwerben. Am Sonntag ist sie zusätzlich mit Kaffee gefüllt“, verrät Pohl. Auch Kuchen wird gereicht. Der Erlös des Kaffeepotts wird zur Finanzierung des Kalenders mit genutzt, kann die Herstellungskosten aber bei weitem nicht decken. Das Motiv auf der Tasse zeigt die mittlerweile abgerissene Villa „Blauer Affe“, die wegen ihres desolaten ruinösen Zustands nicht mehr zu erhalten war.

Von Thomas Kube