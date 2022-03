Aktionsbündnis in Trebsen entlarvt Fehler bei Erweiterung der Papierfabrik

Trebsen

Hinsichtlich der Erweiterung der Papierfabrik „Julius Schulte“ hätten sich Bürgermeister Stefan Müller (CDU) und der Stadtrat bereits festgelegt, meint das Aktionsbündnis „Lebenswertes Wohnen in Trebsen“, das die Pläne des Betriebes ablehnt. „Die Beschlüsse werden, wie von der Papierfabrik gewünscht, im März gefasst“, mutmaßt die Bürgerinitiative und meint: „Ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan geht damit jedoch nicht zwangsläufig einher.“

Am Montagabend soll mit der Abwägung zu den Vorhaben im Stadtrat begonnen werden, vermutlich wird der Prozess am Dienstagabend fortgesetzt. Wegen der sächsischen Kommunalrechtsnovelle, die Kommunen verpflichtet, fast alle Sitzungsdokumente im Vorfeld zu veröffentlichen, konnte das Aktionsbündnis Einblick nehmen in die 135 -seitigen Abwägungstabellen. Diese hält das Bündnis für fehlerhaft.

Vorwurf: Übertragungsfehler

Über 100 Einwendungen von Bürgern habe es gegeben. Sie sollen nach dem Dafürhalten des Aktionsbündnisses weggebügelt werden mit dem einleitenden Satz: „Die nachfolgend in ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegebenen Einwendungen werden aus den nachfolgend genannten Gründen zurückgewiesen.“ Die Stadt mache sich ob der Menge an eingegangenen Einwendungen nicht mal die Mühe, die jeweiligen Punkte korrekt wiederzugeben, sondern nur sinngemäß.

„So entstehen gewollt oder nicht gewollt Übertragungsfehler“, meint das Bündnis. „Ob das dem Stadtrat auffallen wird? Wird das Ergebnis der Abwägung einer gründlichen juristischen Prüfung standhalten? Die Frage, warum der Stadtrat keine Bürger als beratende Mitglieder im Technischen Ausschuss haben möchte, ist somit auch abschließend beantwortet.“

Beschlussfassungen abwarten

Die Begründung zur Ablehnung eines Bürgerentscheids hält das Bündnis ebenfalls für unkorrekt. Derzeit werde diese rechtlich geprüft. „Wir müssen aber die entsprechende Beschlussfassung dazu und die Beschlüsse zu den Bebauungsplänen abwarten, bevor weitere Schritte unternommen werden können“, teilt das Bündnis mit.

Es verweist auf ein Schreiben von Bürgermeister Stefan Müller, das am 25. Februar an alle Haushalte ging und in dem er formulierte: „„Im demokratischen Sinne haben Bürgerbegehren einen außerordentlich hohen Stellenwert. Deshalb ist es gut, dass wir heute grundsätzlich die Möglichkeit haben, diese durchzuführen.“ Den Vorschlag, der Stadtrat könne selbst per Zweidrittel-Mehrheit einen Bürgerentscheid auf den Weg bringen, habe das Bündnis in einer Ausschusssitzung am 1. März vorgebracht. „Diesbezüglich herrschte jedoch großes Schweigen und eine ablehnende Haltung seitens des Bürgermeisters und der Stadträte.

Ambitionen des Bündnisses

„Wir finden wichtig, noch einmal unsere Position darzustellen. Wir sind weder generell gegen die Industrie, noch gegen die Stadt oder die Stadträte, noch gegen den Bürgermeister, noch gegen Arbeitsplätze oder gegen Steuereinnahmen“, stellt das Aktionsbündnis klar. „Aus der Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte heraus sprechen wir uns jedoch ganz klar aus gegen die kompromisslose Vervierfachung einer Papierfabrik auf Kosten der Lebensqualität vieler Bürger und auf Kosten von Natur und Umwelt – lokal und global – und am Ende auf Kosten der Stadt.“

Von Frank Pfeifer