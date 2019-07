Es ist 81 Jahre her. Am 14. Juli 1938 verunglückt am Bahnübergang in Trebsen ein Reisebus mit einer christlichen Frauengruppe aus Ramsdorf schwer. Ein Güterzug rammt den voll besetzten Bus – zehn Tote und viele Verletzte sind die Folge. Über acht Jahrzehnte später liest sich unser Autor durch die Originalakten der Polizei und skizziert ein Unglück nach, an das sich noch heute in Ramsdorf erinnert wird.