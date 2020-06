Aldi-Markt in Grimma soll Ende 2020 fertig sein

Grimma

Am Aldi-Markt auf dem Grimmaer Alma-Dietzsch-Gelände wird derzeit am Fundament gebaut. Nach Angaben von Projektentwickler Friedmar Thiele wird der neue Markt des Discounters voraussichtlich Ende des Jahres die Türen öffnen. Ein genaues Datum nannte er nicht. Lange Zeit Stand der August als Fertigstellungstermin im Raum.

Aldi darf bis Ende Oktober im Grimmaer PEP bleiben

Den Angaben zufolge darf Aldi mit seinem Markt im Prima Einkaufs-Park (PEP) im Westen der Stadt bis zum 31. Oktober bleiben. Wenn der Discounter in Grimma nahtlos weiter verkaufen möchte, liegt eine Eröffnung des neuen Marktes im November auf der Hand. Davon geht auch Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) aus, wie er jetzt im Technischen Ausschuss verkündete.

1000 Quadratmeter beträgt die Verkaufsfläche

Das neue Gebäude auf dem Gelände zwischen Weberstraße und Lange Straße ersetzt einen in die Jahre gekommenen Aldi-Markt, der im vorigen Jahr wie der benachbarte Getränkemarkt abgerissen wurde. Ein neuer Getränkemarkt wird neben dem mittig platzierten Aldi aber nicht wieder errichtet, informierte Thiele auf Anfrage. Auf dem Gelände entstehen neben dem modernen Markt auch 62 Pkw-Stellplätze. Die Verkaufsfläche wird etwa 1000 Quadratmeter betragen. Angaben zur Bausumme wollte Thiele nicht machen.

So soll der neue Aldi-Markt zwischen Langer Straße und Weberstraße in Grimma aussehen. Auch der Durchgang wird attraktiver. Quelle: Vision: Claudia Bucher (Architektin)

Wegen der Corona-Pandemie sind bezüglich des Baufortschritts bisher „keine spürbaren Auswirkungen abzusehen“, so der Mann von der ESF-Projektentwicklung aus Taucha, der das Projekt seit 2014 in der Hand hat. Als Bauherr tritt die in Luxemburg sitzende Belfrey Limited Partner S. á r. l. auf, die Eigentümer des Areals ist. In ihrem Auftrag agiert der Projektentwickler. Der Discounter Nr. 1 in Deutschland ist praktisch der beste Mieter auf dem Grundstück, zu dem auch Gebäude in der Langen Straße gehören.

Öffnung der Weberstraße macht Aldi zur Bedingung

Die beiderseitige Öffnung der Weberstraße für den Autoverkehr war eine Bedingung des Markt-Betreibers, um in der Innenstadt zu bleiben und sich dort neu aufzustellen. Der Umbau der Weberstraße begann vorigen August und ist inzwischen beendet. Der Verbreiterung der Fahrbahn wurden einige Parkplätze geopfert. Der Investor zeigt sich zufrieden mit den erfolgten Arbeiten.

Noch Fragen zu den Werbesäulen in Grimma

In der Stadt sollen zudem Werbesäulen aufgestellt werden, die auf den Supermarkt und auf touristische Ziele weisen. Es gebe Vorstellungen, so der Rathauschef im Technischen Ausschuss, an den Stelen WLAN-Hotspots zu entwickeln. Das sei technologisch aber nicht einfach, nannte er das Problem beim Namen. Für den vorderen Bereich in der Langen Straße gebe es einen „interessanten Bewerber“, führte Berger weiter aus. Laut Projektentwickler stünden die Chancen bei 80 Prozent, dass er die Zeile nutzt. „Wir sind dazu im Gespräch.“

Von Frank Prenzel