Aldi eröffnet neuen Markt am alten Standort in Grimmaer City

Freitagmorgen Punkt acht Uhr kehrte der Lebensmittel-Discounter Aldi in Grimma zu seinen Wurzeln zurück. In der neu eröffneten Filiale am alten Standort in der Weberstraße findet die Kundschaft eine moderne Filiale mit geraden Gängen vor, die den Einkauf übersichtlicher gestalten sollen. „Das neues Verkaufskonzept Einfach Aldi knüpft an die ursprüngliche Konzipierung unserer Märkte an“, erläutert Marktleiterin Kristin Tripke.

Modernes Design und frische Produkte

Nicht von gestern ist das Design des in einem sehr kurzen Zeitraum konzipierten und umgesetzten Neubaus, der nach wie vor per Pkw über die jetzt beidseitig befahrbare Weberstraße sowie fußläufig über die Lange Straße erreichbar ist. Heutigen Ansprüchen Genüge tut selbstredend auch das Warenangebot. „Wir setzen einen Akzent auf das Thema Frische, sowohl bei den Wurst- und Fleischwaren als auch bei Obst und Gemüse“, so Tripke. Immerhin würden beide Warensegmente in einem doppelt so großen Umfang wie in der am Mittwoch geschlossenen Filiale im Pep angeboten.

Kommune setzt auf Discounter als Zugpferd im Innenstadthandel

Doch nicht nur die Kundschaft profitiert von der Erweiterung des Discounters in der Muldestadt, sondern auch die Kommune. „Der Erhalt dieses Standortes am südlichen Abschluss der Innenstadt basiert auf einer Grundsatzentscheidung des Stadtrates, und wir sind sehr froh darüber, mit Aldi einen Investor gefunden zu haben“, so Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Die Stadt habe entsprechend alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Vergrößerung der Marktfläche zu ermöglichen. „So haben wir Grundbesitz erworben und ein kniffeliges Problem im Bereich des Wegerechts gelöst“, so der Stadtchef, der die Kompromissfähigkeit und die Bereitschaft zum Finden schneller Lösungen auf Seiten der Aldi-Unternehmensgruppe hervorhebt. Diese wiederum gibt das Lob in Person des Leiters Immobilien und Expansion gern an die Stadt zurück. „Es war eine gute Zusammenarbeit mit der Anwohnerschaft, dafür haben wir uns ins Zeug gelegt, das Bauvorhaben mit möglichst vielen regionalen Akteuren zu bewerkstelligen“, so Marco Krahl.

Kunden mit neuem Markt sehr zufrieden

Das Ergebnis stößt bei den Kunden auf Zuspruch. „Das Angebot ist ungleich größer als am alten Standort im Pep, und alles ist gut zu finden“, lässt Kundin Nicole Richter (36) ihren ersten Besuch der neuen Filiale Revue passieren. Und auch Rentnerin Hannelore Thust (73) verließ den Markt mit einem positiven Gefühl. „Alles ist sehr sauber und übersichtlich, der Markt liegt zwar ein Stück von meiner Wohnung entfernt, aber für Sonderangebote nehme ich den Weg gern auf mich.“

Apropos Weg: Wer den neuen Markt mit dem Auto ansteuert und sich auf sein Navi verlässt, fährt am sichersten, wenn er oder sie die neue Adresse Weberstraße 15 eintippt. Auf dem Parkplatz angelangt, sollte zwingend die Parkscheibe eingelegt werden, da das Areal kontrolliert wird.

