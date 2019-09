Aldi erwägt Verkaufszelt auf Grimmaer Volkshausplatz

Grimma

Der Discounter Aldi befindet sich in Grimma etwas in der Bredouille. Er muss vermutlich im März 2020 seine Türen im Pep-Einkaufszentrum schließen, der Neubau im Zentrum zwischen Weberstraße und Lange Straße wird aber voraussichtlich erst im August fertig sein. Das Unternehmen spielt momentan Möglichkeiten durch, wie es die vakante Zeit überbrücken kann. Das bestätigte am Freitag Marco Krahl, in der Region Leiter Immobilien und Expansion bei der Aldi GmbH & Co. KG.

Eine Option ist die Errichtung eines Verkaufszeltes auf dem Volkshausplatz. Darüber hatte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) Donnerstagabend den Stadtrat informiert. Seinen Worten zufolge gab es dazu ein Gespräch mit Aldi. Dabei hätten der Gewerbeverein Grimma und Händler ebenso Zustimmung für die Pläne signalisiert wie der Betreiber des Rewe-Marktes, Florian Schill, der seit vorigem November auf dem Areal verkauft.

Bei Aldi ist die Entscheidung noch nicht gefallen

Bei Aldi ist die Entscheidung für das Verkaufszelt aber noch nicht gefallen, verdeutlichte Krahl. „Das ist ein mögliches Szenario.“ Es stehe auch die Frage, ob der Aldi-Markt noch eine weitere Zeit im Pep bleiben kann, sagte er. Schon aus Kostengründen wäre dies den Aldi-Vertretern am liebsten. Eine dritte Variante sei, so Krahl, ein halbes Jahr gar nicht in Grimma zu verkaufen. Die drei Optionen seien jetzt zu bewerten, bis Ende Oktober wolle er Klarheit haben.

Ein halbjähriges Provisorium auf dem Volkshausplatz könnte eine Win-win-Situation für beide Seiten sein, ist Berger überzeugt. Der Discounter würde seinen Worten zufolge die momentan unbefestigte Fläche asphaltieren und dann für Zelt und Parkplätze nutzen. Dann hätte laut Berger auch die Stadt Grimma einen Vorteil, weil nach dem Interim die zweite Fläche des Platzes ebenfalls komplett befestigt wäre und sich die Parkplatz-Situation weiter verbessert hätte.

Letztlich müsse Aldi die Entscheidung treffen, erklärte der Oberbürgermeister. „Wir wollen das Unternehmen gern unterstützen, damit die Kundenbindung bleibt.“ Schließlich ziele die Etablierung von Rewe und Aldi im Zentrum auf die Belebung der Innenstadt.

Pep in Grimma ebenfalls in der Umstrukturierung

Der Prima Einkaufspark im Westen der Stadt (Pep) ist derzeit selbst in der Umstrukturierung. Wie berichtet, kann sich nach genehmigtem Bebauungsplan das Kaufland im Einkaufstempel vergrößern. Wann der Umbau beginnt, steht allerdings noch nicht fest. „Wir denken im ersten Halbjahr 2020 oder kurz danach“, so Centermanagerin Elke Ullrich am Freitag auf Nachfrage. Die Fläche, auf der momentan Aldi verkauft, werde für Händler benötigt, die innerhalb der Einrichtung umziehen müssen. Der Mietvertrag mit Aldi sei schon vor zwei Jahren ausgelaufen und bereits zweimal verlängert worden, erläuterte Ullrich weiter. Ob das noch einmal möglich sei, vermochte sie nicht zu beantworten. „An einem Tag X brauchen wir die Fläche.“

Der Discounter möchte nur noch einen Standort in Grimma betreiben und hatte sich letztlich für die Innenstadt entschieden. Dort kann Aldi seine Verkaufsfläche vergrößern, was im Pep nicht möglich gewesen wäre. Seit Juni ist der alte Markt an der Weberstraße geschlossen. Er wird durch einen modernen Neubau mit 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche ersetzt. Derzeit wird die Weberstraße umgebaut, um künftig Kunden die Zufahrt zum Markt zu erleichtern. Für Autos ist sie künftig in beide Richtungen befahrbar.

Von Frank Prenzel