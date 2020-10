Aldi gibt Eröffnungstermin für neuen Markt in Grimma bekannt

Grimma

Der Eröffnungstermin des neuen Aldi-Marktes im Grimmaer Zentrum steht jetzt fest. Der Discounter wird die Türen seiner modernen Filiale am 27. November erstmals aufschließen und damit das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Über den Eröffnungstermin informierte die Aldi GmbH & Co. Beucha KG.

Verkaufsfläche etwa 1000 Quadratmter

Wer momentan an der Baustelle zwischen Weberstraße und Lange Straße vorbei schlendert und einen Blick auf die Baustelle wirft, dürfte den Termin als sportlich empfinden. Andererseits sind dort derzeit gleich mehrere Gewerke anzutreffen. An Stelle des alten Supermarktes, der seit Juni vorigen Jahres geschlossen ist und wie der frühere Getränkemarkt abgerissen wurde, entsteht ein neues Gebäude mit einer Verkaufsfläche von rund 1000 Quadratmeter. Auf dem Gelände, in Grimma auch unter dem Namen der einstigen Textilhändlerin Alma Dietzsch bekannt, werden neben dem zentral angeordneten Einkaufsmarkt auch 62 Pkw-Stellplätze geschaffen.

Der Aldi-Neubau im Stadtzentrum von Grimma schreitet voran. Derzeit arbeiten gleich mehrere Gewerke mit Hochdruck auf der Baustelle zwischen Weberstraße und Lange Straße. Quelle: Thomas Kube

Als Bauherr tritt die in Luxemburg sitzende Belfrey Limited Partner S. á r. l. auf, die Eigentümer des Areals ist. Der Discounter ist praktisch der beste Mieter auf dem Grundstück, zu dem auch Gebäude in der Langen Straße gehören.

Aldi machte Öffnung der Weberstraße zur Bedingung

Die beiderseitige Öffnung der Weberstraße für den Autoverkehr war eine Bedingung von Aldi, um in der Innenstadt zu bleiben und sich dort neu aufzustellen. Der Umbau der Weberstraße ist beendet, der Verbreiterung der Fahrbahn wurden einige Parkplätze geopfert. In der Stadt sollen zudem noch Werbesäulen aufgestellt werden, die auf den Supermarkt, dessen exakte Adresse Weberstraße 15 lautet, und auf touristische Ziele weisen. Die Stadt hatte seinerzeit darum gekämpft, Aldi in der Innenstadt zu halten. Das bedurfte einiger Kompromisse.

Der Aldi-Markt im Prima Einkaufs-Park (PEP) bleibt den Grimmaern nicht erhalten. Der Discounter konzentriert sich auf eine moderne Filiale in der Stadt.

Von Frank Prenzel