Am Dienstagabend wurde Beamten des Polizeireviers in Grimma mitgeteilt, dass der unbekannte Fahrer eines Pkw über eine Verkehrsinsel in der Gabelsberger Straße fuhr, eine Ölspur verursachte und anschließend verschwand.

Die eingesetzten Polizeistreifen konnten den Pkw VW Golf im Bereich des Floßplatzes feststellen. Der Fahrer (55) war die Gabelsberger Straße in Richtung Bahnhofstraße gefahren, wo er nach einer Linkskurve zu weit nach links driftete und über die Verkehrsinsel rollte, wo ein Verkehrsschild beschädigt wurde.

In der Folge setzte er seine Fahrt fort und verlor Öl über eine Strecke von rund drei Kilometern. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Dem 55-Jährigen wurde die Fahrerlaubnis entzogen und das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Eine Spezialfirma beseitigte zusammen mit der Feuerwehr die Ölspur. Die Ermittlungen werden wegen Gefährdung des Straßenverkehrs geführt.

