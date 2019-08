Grimma

Die Alpakas Condor und Carlos sind Alpakas waren die Stars auf dem Sommerfest der Diakonie-Tagespflege in Grimma. Die Einrichtung feierte erstmals nach ihrem Umzug an den Grimmaer Bockenberg eins Sommerfest. „Wir wollten damit einen Höhepunkt für die Senioren schaffen“, sagte Betreuerin Petra Seidel. Das Team hat die Tische im Garten liebevoll geschmückt, Kuchen organisiert, Salate zubereitet und einen Grill angeheizt. Es gab ein Wunschliedersingen, ein Akkordeonständchen, man hakte sich unter und kam schnell ins Gespräch. „Die meisten kommen nur an einzelnen Tagen“, erklärte Petra Seidel, „hier konnten sich mal alle kennenlernen“.

Gemeinschaft gibt Grimmaer Senioren Geborgenheit

Die Gemeinschaft und die offene, freundliche Atmosphäre schätzt auch Karl Kubernat, der seit drei Wochen in die Tagespflege kommt und damit noch relativ neu ist. „Ich bin ganz schnell warm geworden“, sagte er, „schön, dass hier so viel gelacht wird und man nicht alleine ist“. Das Sommerfest sei ein „sehr guter Einfall“ gewesen.

Tierische Besucher sind Überraschung auf dem Sommerfest

Dass zwei tierische Besucher von Muldental-Alpaka erscheinen würden, wussten die Senioren nicht. „Überraschung gelungen“, rief einer von ihnen lachend. Condor und Carlos gingen von einem zum anderen und wer mochte, streichelte das weiche Fell, reichte Futter und verliebte sich augenblicklich in die Tiere mit den großen Kulleraugen und dem sanften Wesen, das wohltuende Ruhe ausstrahlt.

Kontakt: Diakonie Leipziger Land, Tagespflege der Sozialstation Grimma, Bockenberg 3, 04668 Grimma, Tel. 03437 9297079, tp.grimma@diakonie-leipziger-land.de, geöffnet Mo-Frei 8-16 Uhr

Von Cornelia Killisch