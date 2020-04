In Corona-Zeiten sind größere Menschenansammlungen eh tabu. Doch auch ohne das neuartige Virus wäre es am 1. Mai auf Nerchaus Straßen eher überschaubar geblieben. Zu Ostzeiten war das anders. Am Internationalen Kampftag der Werktätigen schien damals ein ganzer Ort auf den Beinen. LVZ-Redakteur Haig Latchinian sammelte Erinnerungen ein.