Als ein Colditzer Junge im KZ vergast wurde

Vor 75 Jahren befreite die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz. Für Hans-Joachim Kronbiegel, heute 89, kamen die Russen zu spät. Mindestens ein Jahr. „Wären sie eher da gewesen, hätte mein Freund Manfred vielleicht noch überlebt.“ An jenem 27. Januar 1945 war Manfred Nußbaum schon lange tot. 1944 vergast, genauso wie Vater Seli und Mutter Helene. Als Stift sei er Jungvolkführer gewesen, sagt Kronbiegel: „Trotzdem unternahm ich viel mit Manfred. Er wohnte schräg gegenüber. Wir spielten mit der Eisenbahn und tobten draußen herum.“

Was Kronbiegel erst nach dem Krieg von Vater Willy erfuhr: Zweimal zitierte man ihn zur NSDAP-Kreisleitung. Er sollte die Kontakte seines Sohnes zu dem Judenbengel unterbinden. „Er erzählte mir erst nach 1945 von den Vorladungen. Das rechne ich ihm hoch an.“

Überhaupt habe sein Vater die jüdischen Mitbürger stets als hoch anständige Leute bezeichnet. „Und ob. Manfreds Vater Seli war Sangesbruder in der Colditzer Liedertafel.“ An einem Tag des Jahres 1942 sei er aus der Schule gekommen, erinnert sich Kronbiegel: „Da fuhr bei Nußbaums ein Laster ab.“

Colditzer sieht seinen Freund nie wieder

Seinen Freund sollte er nie wieder sehen. Zuletzt durfte dieser nicht mal mehr zur Schule gehen. Seine Eltern, die am Markt ein Textilgeschäft betrieben, mussten mit dem gelben Stern laufen. Man habe gegen Juden gehetzt, es seien schlechte Menschen, hieß es.

Kronbiegel nimmt kein Blatt vor den Mund: „Wir Jungs folgten dem Führer, ja, sicher. Aber als ich nach dem Krieg erfuhr, dass er unseren Manfred vergasen ließ, hatte ich mit ihm gebrochen. Ich dachte, so ein Schwein. Manfred war so ein lieber Kerl, ach Gottchen, ich darf gar nicht dran denken.“

Aus Anlass des Internationalen Holocaust-Gedenktages legten der Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) und die Kulturbeauftragte der Stadt Colditz, Katja Meyer, einen Kranz am Mahnmal nieder. Es befindet sich auf dem Friedhof und erinnert an die 38 zu Tode gekommenen jüdischen Zwangsarbeiter und weitere 36 unbekannte Häftlinge aus dem evakuierten Jenaer Außenlager des KZ Buchenwald. Friedhofsverwalter Karsten Löffler und Mitarbeiter Stefan Köhler hatten im Vorfeld des Gedenktages den Efeu verschnitten, Rasen gemäht und Laub geharkt.

An der Rückseite der Mauer verscharrt

Kurz vor Kriegsende wollte die Hasag ihre Panzerfaust-Produktion ins Südwerk der Colditzer Steingut AG verlegen. 1944 wurde ein entsprechender Vertrag unterzeichnet. Über 600 ungarisch- und polnisch-jüdische Insassen aus dem KZ Buchenwald errichteten auf dem Werksgelände ein Lager. Die ersten sieben Toten brachte man zur Einäscherung nach Leipzig.

Die Urnen wurden wieder zurück nach Buchenwald gesandt. Die sterblichen Überreste der anderen Zwangsarbeiter seien außerhalb des Friedhofs, an der Rückseite der Mauer, verscharrt worden.

Die Colditzer Gedenkstätte hat Tradition. Unmittelbar nach dem Krieg wurde der Friedhof erweitert. Dadurch gelangte die Rückseite der Mauer ins Innere der Anlage. 1948 wurde eine symbolische Urne als „ Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus“ in die Ziegelsteinwand eingelassen. 1975 erfuhr das Mahnmal eine erste Sanierung und wurde mit dem roten Winkel der Verfolgten des Naziregimes versehen. Nach der Wende recherchierte Heimatforscher Wolfgang Stadler zur Historie des Porzellanwerks, in dem er auch selber arbeitete.

Gedenken zum Teil in hebräischer Schrift

2006 begann der inzwischen verstorbene Heinrich Böker gemeinsam mit der Stadt und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge damit, den jüdischen Toten ein würdiges Denkmal zu setzen – zum Teil sogar in hebräischer Schrift.

Eröffnet wurde diese Woche in der Oberschule die Ausstellung „Jüdische Spuren in Colditz“. Sie dokumentiert die Stationen und Ergebnisse des Stolperstein-Projektes in der Stadt, dem sich im vergangenen Jahr Sophienschüler verschrieben hatten.

Mit 70.000 Euro unterstützte das Land Sachsen das Projekt. Seitdem tragen schlichte Schiefertafeln die Namen der Toten. Landesrabbiner Salomon Almekias-Siegl half bei der Übersetzung. Auf seinen Wunsch hin wurde auch ein jüdischer Bibelspruch ergänzt. Er lautet: „Ihre Seele sei eingebunden im Bund des Lebens.“

1945 kehrte die Jüdin Ella Besser aus Auschwitz zurück. In Colditz, Ecke Haingasse/Baderberg, führte sie bis 1938 ein Textilgeschäft. In Auschwitz wurden ihre beiden Söhne vergast – der eine etwas jünger, der andere etwas älter als Hans-Joachim Kronbiegel. „Von ihr erfuhren wir aus erster Hand, dass Manfred und seine Eltern dort ebenfalls ums Leben kamen“, so Kronbiegel. An die Nußbaums und Bessers erinnern heute Stolpersteine. Ella Besser überlebte, eröffnete später in Westberlin ein Tabakgeschäft und wurde dort 1972 von einem Ladendieb erschlagen.

„Das macht unseren Manfred nicht wieder lebendig“

Woher damals der Hass kam? Kronbiegel weiß es nicht. Er sei damals wohl noch zu jung gewesen. Wert legt er aber auf die Feststellung, dass sich selbst Nazigrößen manch menschliche Regung bewahrt hätten: „So wurde Günther, jüngster Sohn der Familie Besser, 1941 nach akuter Blinddarmentzündung als Arier getarnt auf Betreiben des Kreisleiters im Auto des Kreishandwerksmeisters ins Krankenhaus nach Leipzig gefahren.“ Und doch: Seinen Freund Manfred, an den er gerade in diesen Tagen viel denkt, mache das nicht wieder lebendig.

