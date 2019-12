Altdorf und neue Siedlung gestalten ersten Adventsmarkt in Fuchshain

Naunhof/Fuchshain

In Fuchshain verstehen die Bewohner die Feldstraße als Linie zwischen dem Altdorf und der neuen Siedlung. Dabei trennt die Straße zwar den Ort, doch die Einwohner empfinden dies keinesfalls als Teilung. Vielmehr verstehen sie sie als einen Weg der Begegnung, den sie am Samstag mit ihrem ersten Adventsmarkt gemeinsam beschritten.

Ortsvorsteher Herrmann Kinne schnitt den großen Stollen an. Quelle: René Beuckert

„Fuchshainer für Fuchshainer“ lautet das Credo

Seit Monaten bereiten sich die Anwohner auf das Adventsgeschehen vor, das unter dem Motto steht „Fuchshainer für Fuchshainer“. Eine der Aktiven ist Anna Achilles, die mit den anderen Mitstreitern die Fäden in der Hand hält. „Im Alleingang wäre so etwas kaum möglich. Erst durch das Engagement der Fuchshainer konnten wir den Adventsmarkt auf die Beine stellen“, sagte sie. Jeder bringe sich auf seine Weise in das Geschehen ein.

Das reiche vom tatkräftigen Zupacken beim Aufstellen der Buden bis zu finanziellen Zuwendungen, gelte aber ebenso bei der Programmgestaltung. „Die Kindergarten-Kinder sind mit ihren Auftritten genauso dabei wie die Leute aus dem Ort, die in den Buden Ware feil bieten. Nicht zu vergessen der Heimatverein, der für das leibliche Wohl sorgt“, nannte Achilles einige Beispiele.

Zahlreiche Besucher machen Markt zu einem Erfolg

„Das ist ein Fest für die Fuchshainer“, meinte Matthias Kintz vom Heimatverein. Jeder leiste da seinen Beitrag. Am meisten freue er sich darüber, dass der Adventsmarkt gleich nach der Eröffnung am Nachmittag so gut angenommen werde.

Der Budenzauber in der Feldstraße in Fuchshain mit dem Eingangsportal zum Adventsmarkt. Quelle: René Beuckert

„Die Fuchshainer stehen zu ihrem Ort, was sie schon zur 750-Jahr-Feier 2017 bewiesen haben, die sie genauso mit Bravour meisterten.“ Roselinde Hahn ist während des Adventsmarkts ständig am Organisieren. „Ich habe ein Auge auf die Veranstaltung in der Scheune, damit alles reibungslos klappt.“ Die Kirchgemeinde brachte sich mit der Lesung von Friedhelm Eberle in das Geschehen ein.

„Der Arbeitsaufwand hat sich angesichts der vielen Besucher gelohnt“, resümierte Ortsvorsteher Herrmann Kinne. An ihm war es, den übergroßen Stollen anzuschneiden. Kinne zeigte sich angetan von dem Fleiß und Organisationstalent der Fuchshainer. „Die Bewohner stehen hinter dem was sie tun. Das ist gut für den Zusammenhalt im Ort.“

Von René Beuckert