Planungen - Alte Rechtsgrundlage futsch – So will Beton-Firma in Pomßen trotzdem weiter produzieren

Nachdem das Recht zum Kiesabbau am Ortsausgang von Pomßen in Richtung Großsteinberg am See erloschen ist, möchte das ansässige Unternehmen Pro Beton Leipzig dort weiter arbeiten. Hergestellt werden sollen auf Dauer Produkte, die jeden Grundstückseigentümer interessieren könnten.