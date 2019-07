Trebsen/Altenhain

Pro Jahr eine Nacht der offenen Dorfkirche? In Altenhain läuft das anders. Dort ist das Gotteshaus zusätzlich jeden Samstagabend aufgeschlossen. Und zwar in zweifacher Hinsicht.

18 Uhr wird die Tür aufgeschlossen. „Aus Sicht des Kirchenvorstandes eine gute Zeit, denn man kann hinterher noch seinen geplanten Aktivitäten nachgehen“, sagt die Vorstandsvorsitzende Martina Schützenberger. „Berufstätige haben von Montag bis Freitag vielleicht viel Stress. Da mag es guttun, nach einer anstrengenden Woche im Gotteshaus zu sitzen, Ruhe zu haben und zur Besinnung zu kommen, möglicherweise ein Gebet zu sprechen.“

Altenhainer schließen auch für Nichtchristen auf

Das Angebot richtet sich nicht nur an Christen, die Kirche ist auch gegenüber jenen aufgeschlossen, die mit Religion nichts am Hut haben. Wer sie einfach nur mal von innen sehen möchte, ohne einen Gottesdienst zu besuchen, darf sich umschauen und Platz nehmen. „Manche möchten vielleicht 18 Uhr dem Geläut zuhören oder eine Kerze anzünden für jemanden, an den sie denken, der weit weg oder gar verstorben ist“, erklärt Schützenberger. „All das ist möglich. Man kann auch das Gespräch mit uns suchen.“

Aufsicht durch Kirchenvorstand

Die vier Mitglieder des Kirchenvorstands wechseln sich mit der Aufsicht ab, um bis zum Reformationstag am 31. Oktober die halbstündigen Öffnungszeiten abzudecken. Das hatten sie vergangenes Jahr schon einmal testweise versucht, allerdings mit einer ernüchternden Bilanz. „Es kamen nicht so viele Besucher wie gehofft. Aber wir empfinden das als ein schönes Angebot und entschieden uns, es auch dieses Jahr bestehen zu lassen“, sagt Schützenberger.

Über das Gotteshaus als Sakralbau ist vor allem Jan-Erik Hecht vom Kirchenvorstand aussagekräftig, der zur Nacht der offenen Dorfkirchen am 6. Juli bis hinauf in den Turm führte, nachdem Kantor Reinhard Peldszus die Besucher an der Orgel mit Abend- und Sommerliedern unterhalten hatte. Nach Hechts Worten gab es schon einen romanischen Vorgängerbau, über dessen Gestalt aber nichts bekannt ist.

Kirche stammt von 1787

„Am 8. Juli 1787 wurde die heutige Kirche als klassizistische Saalkirche mit einem eingezogenen quadratischen Westturm nach einer Bauzeit von zwei Jahren von Superintendent Facilides geweiht“, führt der Kenner aus. „Leider musste aus Geldmangel der Turmbau abgekürzt werden. Dadurch fehlte zwischen Unterbau und Spitze ein Mittelglied.“ Im Sommer 1883 wurde der unvollständige Kirchturm nach einem kalten Blitzschlag abgerissen. Der Neubau erfolgte in der heutigen Form mit einer langgezogenen Spitze.

Umfassende Renovierungen gab es 1933, 1993 und 2010, bei der letzten erhielt das Gotteshaus seine ursprüngliche farbliche Gestalt zurück. „Im Inneren prägen vor allem der klassizistische Kanzelaltar, die Herrschaftsloge sowie die geschwungene Orgelempore den Kirchenraum“, so Hecht. „Der Renaissance-Taufstein aus Rochlitzer Porphyrtuff wurde um 1550 gefertigt. Die Orgel baute die Firma Schmeisser aus Rochlitz. Bemerkenswert ist der Totenschild der Familie von Große aus dem Jahr 1686 am Prospekt der Orgel.“

Spendensammlung für neue Glocken

Sorgen bereiten der Gemeinde St. Johannis, deren Pfarrstelle weiterhin vakant ist, das Geläut. In beiden Weltkriegen wurden jeweils zwei der drei Bronzeglocken eingeschmolzen, so dass nur noch die kleinste als Original existiert. Die anderen zwei stammen von 1951 und sind aus Eisen gefertigt. „Sie haben inzwischen ihr Lebensende erreicht“, erläutert Jan-Erik Hecht. „Es sind bereits erhebliche Verschleißspuren sichtbar und teilweise größere Stücke ausgebrochen.

In absehbarer Zeit müssen die Eisenglocken verstummen. Deshalb beschloss der Kirchenvorstand, sie gegen zwei neue zu tauschen, die aus Bronze gegossen werden sollen. Die Kosten werden auf rund 100 000 Euro geschätzt, weshalb noch große und kleine Spenden gesucht werden. Ziel ist es, das neue Geläut spätestens 2021 erklingen zu lassen.

Spendenkonto: Kassenverwaltung Grimma, IBAN: DE17 3506 0190 1670 4090 54, Verwendungszweck: RT1503, Glockensanierung, Name

Von Frank Pfeifer