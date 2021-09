Altenhainer Jugendliche räumen ihren Club ein

Trebsen/Altenhain

In Erfüllung ging ein Wunsch von Altenhainer Jugendlichen. Im Trebsener Rathaus erhielt ihr Vertreter Julian Kupfer jetzt den Schlüssel für einen eigenen Club. Dieser Tage begannen die Mädchen und Jungen, ihn einzuräumen. Gedacht ist er für Heranwachsende aus der gesamten Stadt.

Die Möbel waren schon im vergangenen Jahr mit Fördermitteln angeschafft worden. Weil der Jugendclub nicht in der vorgesehenen Zeit fertig wurde, mussten sie in der Sporthalle des Dorfes untergestellt werden, von wo aus sie die Jugendlichen nun abholten. Couch, Sessel, Kisten und Kartons fuhren sie von A nach B.

Volle Auftragsbücher und Marderbefall

Den Verzug begründet Bauamtsleiter Steffen Wahle damit, dass Handwerker aus Trebsen die marode Baracke am Spielplatz herrichten sollten, die früher schon mal ein Jugendclub war und zuvor als Post und Verkaufsstelle gedient hatte. „Ihre Auftragsbücher sind voll, weshalb sie nicht sofort loslegen konnten“, berichtet er. „Hinzu kam ein Marderbefall zwischen Decke und Dach.“ Die Decken in zwei Räumen mussten deshalb ausgetauscht werden. Außerdem ließ die Stadt auf eigene Kosten Toiletten, Elektrik, Fußböden und Fenster erneuern, was zusammen 18 600 Euro kostete.

Kritik am Verzug

„Es ist traurig, dass die Arbeiten nicht schneller über die Bühne gingen“, bedauert Volker Killisch vom Altenhainer Heimatverein. „So sind manche, die das Vorhaben mit angeschoben haben, schon weggezogen.“ Dazu zählt Pauline Schützenberger, die das Projekt im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres beim Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig 2019 maßgeblich initiiert hatte, aber längst in Leipzig studiert.

Bestückten den Kühlschrank: Lea Beyersdorf, Julian Kupfer und Anne Maiwald. Quelle: Thomas Kube

Erneute Staffelübergabe

In ihre Fußstapfen war Julian Kupfer getreten. Doch auch der 17-Jährige sitzt inzwischen auf gepackten Koffern, denn am 1. September begann seine Ausbildung im Landratsamt zum Verwaltungsfachangestellten, weshalb er nach Borna zieht. „Es werden aber andere die Verantwortung für unseren Jugendclub übernehmen“, ist er sich sicher. Wer das sein wird aus dem Kernteam von 15 bis 20 Jugendlichen, die zumeist aus Altenhain, vereinzelt auch aus Nerchau kommen, lasse sich aber noch nicht sagen.

Noch einiges zu tun

„Wenn der Club richtig fertig ist, wird er sicherlich noch mehr Leute anziehen“, meint Kupfer. Der eine oder andere Handgriff ist noch zu tun, nachdem die Jugendlichen die Wände frisch gestrichen und sich eingerichtet haben. Clubraum sowie Küche mit Bar warten auf die individuelle Note, die sie richtig gemütlich machen.

Bauten Möbel auf: Anton Kalsch (li.) und Tamim Alaranji. Quelle: Thomas Kube

Unsicherheiten wegen Corona

Wann es zu geregelten Öffnungszeiten kommt, weiß Kupfer noch nicht. „Das hängt von der Corona-Situation ab“, erklärt er. Nach seinen Vorstellungen sollte der Jugendclub vor allem freitags und samstags besucht werden können, denn unter der Woche hätten zu wenige die Zeit und Lust. „Sehr gerne würden wir Veranstaltungen organisieren, auch mit anderen Vereinen aus dem Dorf zusammen“, sagt er. Doch das hänge ebenfalls von den Möglichkeiten im Rahmen der staatlichen Verordnungen ab.

Der Weg zum eigenen Club

Im Herbst 2019 hatte Pauline Schützenberger mit einigen anderen Jugendlichen bei Bürgermeister Stefan Müller (CDU) vorgesprochen mit der Bitte, den Jugendclub zu reaktivieren. Bei ihm stießen sie auf offene Ohren, zunächst wollten Stadträte aber ein Konzept sehen, das die Mädchen und Jungen ausarbeiteten und ihnen vorlegten. Müller wünschte sich einen festen Träger, der sich im Altenhainer Heimatverein fand. „Dort sind wir immer zu den Vorstandssitzungen eingeladen und haben eine Stimme“, berichtet Julian Kupfer von einem guten Miteinander.

Von Frank Pfeifer