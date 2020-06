Altenhainer Kirche bekommt Glocken aus Bronze

Trebsen/Altenhain

Noch in diesem Jahr soll die Altenhainer St.-Johannis-Kirche zwei neue Glocken erhalten. Nachdem die Zusagen der Fördermittel weitestgehend vorliegen, viele Spenden eingegangen sind und die Genehmigungen erteilt wurden, hat ein Architekturbüro die Ausschreibungen für die einzelnen Gewerke vorgenommen und die Arbeiten geplant. Außerdem löste der Gebietsbeauftragte für Geläute und Turmuhren des Regionalkirchenamtes, Roy Kress, den Glockenguss aus.

Damit, so Jan-Erik Hecht vom Kirchenvorstand, war es möglich, einen groben Zeitplan für dieses Jahr aufzustellen, der allerdings von der weiteren Entwicklung der Maßnahmen bezüglich der Corona-Pandemie abhängig ist. „Alle Arbeiten sind an regionale Firmen vergeben worden“, informiert er.

Im Juli letztmalig Geläut zu hören

Zum Gottesdienst am 9. August würden die Glocken letztmalig im Gottesdienst läuten. Die vorbereitenden Arbeiten müssen bis dahin gelaufen sein. Dazu gehört es, die Zufahrt und den Standplatz des Krans, der erforderlich ist, zu befestigen, ein Gerüst zu stellen und im Turm Mauern zu öffnen. In der Folge werden die Glocken in der Woche vom 24. bis 28. August abgenommen.

Im September oder Oktober erwartet die Kirchgemeinde die neu gegossenen Glocken. „Dieses Ereignis werden wir gut vorbereiten und mit den Altenhainern und Gästen entsprechend feiern“, kündigt Hecht an.

Umfangreiche Arbeiten im Kirchturm

Bis zum Herbst würden die Bauarbeiten an Turm, Glockenstuhl, Elektrik und Läuteeinrichtung sowie an der Gestaltung des Vorplatzes der Kirche laufen. Dann sollen die beiden neuen Glocken und die bereits vorhandene kleine Bronzeglocke im Turm eingesetzt werden. Zum Schluss sind die Maueröffnungen im Turm zu verschließen und der Farbanstrich an Turm und Nordfassade zu erneuern.

Weihe gegen Jahresende

Gegen Jahresende wird es laut Hecht die Glockenweihe geben, das erste Läuten soll mit einem Festgottesdienst gefeiert werden. „Die dafür erforderliche Läuteordnung ist bereits in Arbeit“, lässt er wissen.

Nach seinen Worten sollen von August bis zum Herbst im Rahmen der Möglichkeiten Gottesdienste und Veranstaltungen in der St.-Johannis-Kirche stattfinden, auch wenn sie dann keine Glocken hat. Darüber hinaus wird das Gotteshaus, wie schon jetzt, an jedem Sonnabend von 18 bis 18.30 Uhr für Gebet und Andacht offen sein.

Einschränkungen für Besucher

Im Zuge der Baumaßnahmen werde es für die Besucher der Kirche und des Friedhofs zu Einschränkungen kommen, die aber so gering wie möglich gehalten werden sollen. Die Arbeiten sind jedoch erforderlich, weil die große und die mittlere Glocke, die 1951 aus Eisenhartguss entstanden sind, ihre ursprünglich angegebene Lebensdauer von 50 Jahren längst überschritten haben. „Sie rosten von innen her. Größere Stücke sind schon herausgebrochen“, erklärt Jan-Erik Hecht.

Von Frank Pfeifer