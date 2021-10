Altenhainer Nachwuchs bezieht sanierten Jugendclub

Trebsen/Altenhain

Was lange währt, wird gut: Die alte Volksweisheit hat jetzt einmal mehr in Altenhain Bestätigung gefunden. Am frühen Samstagabend wurde im Trebsener Ortsteil mit einiger Verspätung der wiederbelebte Jugendclub offiziell seiner Bestimmung übergeben.

„Die Sanierungsarbeiten waren zwar nicht allzu umfangreich, aber die Koordination der Handwerker hat doch längere Zeit in Anspruch genommen“, berichtet Trebsens Bürgermeister Stefan Müller (CDU). Seinen Beitrag zu der Verzögerung habe nicht zuletzt ein Marder geleistet, der sich im Dach des in den vergangenen Jahren als Bauhof-Lager genutzten Gebäudes an der Dorfstraße eingenistet und damit für zusätzliche Kosten gesorgt hätte.

Flexiblere Öffnungszeiten geplant

Nachdem auch diese Hürde überwunden werden konnte, steht der Jugendclub dem Altenhainer Nachwuchs seit Mitte September offen. Die Schlüssel für ihn sind bei Lea Schün von der AG Jugend innerhalb des Heimatvereins in sicheren Händen. „Aktuell öffne ich Dienstag aller zwei Wochen den Club. Ich hoffe aber alsbald eine Stellvertretung zu finden, um die Öffnungszeiten flexibler gestalten zu können“, so die 21-Jährige.

Diese war in diesem Frühjahr in den Trebsener Ortsteil gezogen und von der Heimatvereinsvorsitzenden daraufhin angesprochen worden, ob sie sich nicht vorstellen könnte, sich den Hut der Arbeitsgemeinschaft aufzusetzen. Die Angesprochene konnte es und fand hinsichtlich des Jugendclubs die größten Steine bereits von Pauline Schützenberger aus dem Weg geräumt.

Jugend unter Fittichen des Heimatvereins

Diese hatte in den vergangenen Jahren die Werbetrommel für die Wiederbelebung des Clubs gerührt und vermochte laut Bürgermeister Müller die Bedenken der Stadträte zu zerstreuen. „Die Erfahrungen mit Jugendclubs waren in Trebsen und den Ortsteilen nicht die allerbesten. Die Perspektive, dass die Altenhainer Jugendlichen unter die Fittiche des Heimatvereins schlüpfen könnten, war aber letztlich mit ausschlaggebend“, so der Trebsener Rathauschef.

Alternativ zu Treffen in den eigenen vier Wänden respektive im Steinbruch gibt es jetzt für den Altenhainer Nachwuchs in seinem Ort wieder einen über einen Aufenthaltsraum und eine Bar verfügenden zentralen Anlaufpunkt. „Das ist eine tolle Sache“, findet auch die 13-jährige Celin.

Absprachen mit Steinbruch-Eigentümer

Derzeit nutzt Lea Schün zufolge ein knappes Dutzend Jugendlicher das Angebot. Sie hofft aber, dass mit dem wachsenden Bekanntheitsgrad auch die Frequentierung der neuen Einrichtung zunimmt. „Das Potenzial ist jedenfalls mit 60 im Ort beheimaten Jugendlichen im Jugendclubalter vorhanden“, ist die AG-Leiterin überzeugt.

Für diese ist die offizielle Eröffnung des Clubs indes keineswegs Grund dafür, die Hände in den Schoß zu legen. „Wir Jugendlichen wollen uns in diesem Jahr an der traditionellen Adventslicht-Aktion im Ort beteiligen, darüber hinaus schweben mir künftig Aufräumaktionen im Steinbruch vor“, so Schün. Im Gegenzug erhoffe sie sich von dessen Besitzer die Erlaubnis für die Altenhainer Jugendlichen, das Gelände hin und wieder fürs Camping nutzen zu können.

Der Altenhainer Nachwuchs hat den sanierten Jugendclub bezogen. Quelle: Roger Dietze

Von RogerDietze