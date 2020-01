Altenhainer Umweltakademie will Jugend ausbilden

Trebsen/Altenhain

„Wir wollen ein Bewusstsein schaffen für die Bedeutung von Bäumen und biologischer Vielfalt in der Landschaft, aber auch in Ortslagen“, sagt Marion Pause. Die Vorsitzende des Altenhainer Heimatvereins sieht Handlungsbedarf und handelt. Auf ihre Initiative hin wird es am 4. April eine Umweltakademie geben, die sich an Kinder und Jugendliche aus der Region wendet. Verbunden ist die Veranstaltung mit einer Baumpflanzaktion, für die noch Sponsoren gesucht werden.

„Viele Leute sehen in Bäumen Arbeit, Laub und Dreck“, bedauert Pause. „Aber sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Klimaanpassung unserer Landschaft. Prognosen sagen speziell für Ostdeutschland eine Versteppung voraus. Bäume wirken der Bodenerosion entgegen. Sie verbessern das Mikroklima und sind deshalb in Ortslagen so wichtig.“

Altenhain sah früher grüner aus

Historische Aufnahmen von Altenhain beweisen, dass das Dorf früher viel grüner als jetzt aussah. Es existierten Alleen, in Gärten und an Straßenrändern standen zahlreiche Bäume. An den Stellen, wo sie verschwanden, gibt es für Pause genug Platz, um wieder hunderte zu pflanzen. „In ihrem Schatten fühlt sich der Mensch in extrem heißen Sommern wohler“, argumentiert sie. Weil Keime unter direkter Sonneneinstrahlung verbrennen können, seien sie auch in der Landwirtschaft von Vorteil. Nicht zuletzt würden sie Lebensräume für Vögel, Insekten und Säugetiere bieten.

Umweltbildung wichtig

Marion Pause arbeitet an der Technischen Universität Dresden im Bereich des Umweltmonitorings. „Das heißt, ich werte Satellitendaten aus und analysiere Veränderungen unserer Landschaften mit dem Fokus auf grüne Infrastruktur“, berichtet sie. Von daher weiß sie: Für eine nachhaltige Landschaftsgestaltung ist Umweltbildung wichtig. Und weil es vor allem um die Zukunft von Kindern und Jugendlichen geht, richtet sich die Akademie speziell an Neun- bis Zwölfjährige.

Stiftung als Partner

In der gemeinnützigen Stiftung Plant-for-the-Planet aus Uffing am Staffelsee fand Pause einen Partner mit Erfahrung. Er hat bereits Jugendliche zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausgebildet, die im April ins Altenhainer Heimathaus kommen und die Moderation der ganztägigen Veranstaltung übernehmen. Das heißt, es stehen keine erwachsenen Lehrkräfte vor den Besuchern, sondern Gleichaltrige.

Am Vormittag werden sie einige theoretische Grundlagen zum Thema vermitteln. Der Nachmittag steht im Zeichen der Praxis. Kinder und Jugendliche sollen eigene Projekte entwickeln, außerdem werden sie Bäume pflanzen. „Vorgesehen haben wir dafür Flächen entlang der Leulitzer Straße sowie auf dem Sportplatzgelände entlang von Dorf- und Neuweißenborner Straße“, kündigt Pause an.

Sponsoren für Baumpflanzung gesucht

Sie hofft, dass sich ab jetzt Sponsoren beim Altenhainer Heimatverein melden, denn ohne Geld für den Kauf von Bäumen und deren Pflege in der Anwuchsphase geht nichts. „Unsere Aktion könnte beispielsweise für Firmen von Interesse sein, die Nachhaltigkeitsmaßnahmen nachweisen müssen“, sagt sie.

Anmeldung jetzt möglich

Für die Kinder und Jugendlichen ist die Umweltakademie am 4. April im Heimathaus Altenhain mitsamt der Verpflegung übrigens kostenlos. Allerdings müssen sie sich von ihren Eltern registrieren lassen, die sich auch als Begleitpersonen anmelden können.

Von Frank Pfeifer