Altenhainer fordern Staubmessung am Steinbruch

Als viel zu hoch empfindet der Ortschaftsrat Altenhain die Staubbelastung durch den Steinbruch Klengelsberg. In seinem Auftrag wandte sich Bürgermeister Stefan Müller ( CDU) an das Sächsische Oberbergamt in Freiberg mit der Bitte um Messungen. Das lehnt die Behörde ab, was einige Stadträte nicht akzeptieren. Sie fordern die Kommune auf, am Ball zu bleiben.

Eine große Staubglocke habe im März über dem Steinbruch gelegen, berichtet Ortsvorsteherin Katrin Kamm. Fotos untermauern ihre Aussage. Doch das Oberbergamt erklärt, es handelte sich lediglich um eine Havarie, die abgestellt wurde. Das bestätigt der stellvertretende Geschäftsführer des Altenhainer Schotter- und Splittwerks, Manfred Maucher: „Durch einen Nachtfrost war das Luftventil der Abklopfeinrichtung des Trockenentstaubers eingefroren. Dadurch entwich eine größere Staubmenge.“

Furcht vor Langzeitwirkung

Dem Ortschaftsrat reichen solche Worte nicht. In den vergangenen Jahren haben wir schon mehrfach ähnliche Fotos aufgenommen, sagt Volker Knauth. Seiner Meinung nach lagert sich der Staub nicht nur auf den Fensterbrettern der Altenhainer ab, sondern auch in ihren Lungen. „Er hat also eine Langzeitwirkung“, mahnt er.

Bürgermeister Müller gab die Bedenken an das Oberbergamt weiter und erhielt von dort zwei Schreiben. Darin erklärt die Behörde, es sei grundsätzlich zwischen sichtbarem Grobstaub, wie ihn die Aufnahmen zeigen, und unsichtbarem Feinstaub zu unterscheiden.

Oberbergamt verweist auf Messung von 2009

Die Entstehung von Grobstaub wäre in den gesetzlichen Grenzen weder verboten noch vermeidbar. Seit der letzten Messung von 2009 habe sich die Betriebsfläche des Steinbruchs unwesentlich verändert, die wachsende Abbautiefe verringere sogar die Staubentwicklung. Damals unbewachsene Flächen seien inzwischen begrünt, außerdem würden jetzt Bäume um fast das ganze Betriebsgelände herum wachsen. Deshalb sei nicht anzunehmen, dass sich der Staubniederschlag vergrößert hat.

Kontrolle ergab keine Fehler

Trotzdem habe das Oberbergamt am 16. April den Steinbruch unangekündigt kontrolliert. Dabei sei festgestellt worden, dass die Brecheranlage vorschriftsmäßig lief und der Stand der Technik bei der Staubminderung eingehalten wurde. Auffällige Staubablagerungen in Richtung Ortslage wären nicht gesehen worden.

Hinsichtlich des Feinstaubs seien Sondermessungen fachlich und technisch extrem aufwändig. Das Oberbergamt hält sie für „unverhältnismäßig und vor allem unsinnig.“ Feinstaub verbreite sich großräumig weltweit. Ein Beweis, dass er aus einem Tagebau kommt, sei derzeit praktisch nicht möglich.

Bürgermeister mit Antwort zufrieden

Bürgermeister Müller bewertet die Briefe als „sachliche Antwort“ und sah ursprünglich keine Veranlassung, darüber hinaus etwas in die Wege zu leiten. Nun muss er aber doch noch einmal handeln, weil das Abgeordnete von ihm fordern. Nicht nur in Altenhain ist der Frust groß.

Frust auf breiter Linie

„Stäube sind definitiv krankheitserzeugend“, mahnt der Seelingstädter Manfred Müller von der Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft. „Eine Behörde, die von unseren Steuergeldern finanziert wird, will den eingeforderten Schutz der Bevölkerung nicht gewährleisten“, klagt Katrin Kamm. Und Steffen Slowik ( CDU) erklärt: „Eine erneute Staubmessung ist sinnvoll, denn im Steinbruch haben sich durchaus Parameter gewandelt. Zum Beispiel wurde die Lagerfläche für Material verändert.“ Nach Kamms Dafürhalten vergrößerte sich auch das Aufkommen an Lastwagen.

Müller muss nachhaken

Bürgermeister Müller will nun das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie bitten, einen seiner zwei mobilen Container für die Feinstaubmessung in Altenhain aufzustellen. Außerdem fragt er im Landratsamt nach, wie es die Lage beurteilt – auch hinsichtlich des Gedankens, die Stäube könnten Coronaviren weitertragen. Und er leitet eine Frage von Volker Killisch (Wählervereinigung Altenhain) an die Kreisbehörde weiter: „Ab welcher Belastung muss die Bevölkerung wie bei einem Großbrand gewarnt werden, die Fenster zu schließen?“

Maucher ohne Angst vor Kontrollen

In Bezug auf die Havarie im März hätte sich Katrin Kamm erhofft, dass der Betrieb umgehend stillgelegt wird, bis die Ursache beseitigt ist. Laut Manfred Maucher ist das geschehen. „Als die Mitarbeiter nach rund zwei Stunden das eingefrorene Ventil bemerkten, haben sie sofort alles angehalten, um es aufzutauen“, erklärt er. Vor Kontrollen habe er keine Angst. „Ich befürchte nicht zu hohe Staubwerte bei uns.“

Bahnverladung rückt ins Blickfeld

Nur unter einer Bedingung kann sich das Oberbergamt vorstellen, doch noch mal in Altenhain zu messen. Und zwar, falls sich durch eine eventuelle Bahnverladung von Gesteinen ein verstärkter Staubniederschlag ergibt. Diese Transport-Alternative könnte wegen der Corona-Krise bald Wirklichkeit werden. „Noch ist unsere Auftragslage so gut, dass der heimische Markt mit Lastwagen bedient werden kann. Aber die Lage kann sich schnell ändern“, sagt Maucher.

Müsste das Gestein über weitere Strecken geliefert werden, würde es in Züge gekippt. „Bei Edelsplitt darf ich das im Grunde schon jetzt“, so Maucher. „Damit das auch mit gröberem Material möglich ist, bauen wir noch dieses Jahr einen Wall an den Gleisen. Er ist bereits genehmigt.“

Von Frank Pfeifer