Altenhainer pflanzen in zwei Aktionen Bäume

Trebsen/Altenhain

Im Frühjahr verhinderte der erste Lockdown die Umweltakademie für Kinder und Jugendliche in Altenhain. Jetzt, kurz vor dem zweiten Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens, konnte sie gerade noch rechtzeitig nachgeholt werden. Zwar etwas anders als geplant. Aber zahlreiche Bäume, die in ihrem Rahmen im Dorf gepflanzt worden sind, künden vom Erfolg der Veranstaltung.

Kinder bilden Kinder zu Umweltbotschaftern aus – so lautet der Grundgedanke der gemeinnützigen Stiftung Plant-for-the-Planet aus Uffing am Staffelsee. Normalerweise geschieht das in Workshops, bei denen sich alle begegnen. „Wir gehörten zu den Ersten in Deutschland, die das Ganze online ausprobierten“, sagt Marion Pause (41), die als Vorsitzende des Altenhainer Heimatvereins die Akademie initiiert hatte.

Zwölf Kinder und Jugendliche aus Altenhain, Leipzig und anderen Ecken Deutschlands hatten sich an der Weiterbildung via Internet beteiligt. „Das waren weniger als sich für die Veranstaltung im April angemeldet hatten“, bedauert Pause, die dafür die Gründe nennt: „Es handelte sich für manche um ein neues Medium. Und nicht jeder verfügte über die ausreichende technische Ausstattung.“

Moritz Pause erster Kinderbotschafter Altenhains

Ihr Sohn Moritz war dabei und wurde auf diese Weise zum ersten Altenhainer Kinderbotschafter – einer von Unzähligen aus inzwischen über 100 Ländern. „Ich möchte etwas gegen die Klimakrise tun“, sagt der Achtjährige. „Bäume helfen, dass wir nicht mehr so schlechte Luft einatmen müssen.“ Die Theorie setzten er und viele Altenhainer bei zwei Pflanzaktionen in die Praxis um.

Lückenschlüsse an Leulitzer Straße

„35 Leute kamen zusammen, um an der Leulitzer Straße die Lücken der Feldgehölze zu schließen“, berichtet Marion Pause. Mit dabei auch drei Vertreter der Obstland Dürrweitzschen AG, die 15 Bäume mitsamt Bissschutz gesponsert hatte.

Streuobstwiese mitten im Dorf

An der Ecke Hauptstraße/Lilienweg entstand auf einer Pachtfläche der Kirche eine Streuobstwiese. Die EcoTrade Leipzig GmbH, die weltweit nachhaltige Projekte des Garten- und Landschaftsbaus umsetzt, steuerte dafür 18 Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Zwetschgenbäume inklusive Pflanzpfählen und Wühlmausschutz bei. „Wenn hier junge Menschen zu Umweltbotschaftern ausgebildet werden, wollen wir dazu einen Beitrag leisten, auch wenn es nur ein kleiner ist“, sagt Betriebswirt Stefan Hofmann (40), der zugleich einen Appell formuliert: „Wir rufen weitere Unternehmen auf, sich in anderen Orten der Region an ähnlichen Projekten zu beteiligen.“

Argumente für Bäume

Ein Auge will Eberhard Schindler auf die Streuobstwiese haben, damit dort niemand einen Schaden anrichtet. „Es ist doch eine gute Sache, wenn nicht überall Betonflächen entstehen, sondern jemand etwas für die Umwelt tut“, sagt der 67-jährige Nachbar. Doch das sind aus Sicht von Marion Pause nicht die einzigen Vorzüge von Bäumen. „Sie erhalten und erhöhen die Kapazität des Bodens als Wasserspeicher“, erklärt sie.

Lückenbepflanzung: Kinderbotschafter Moritz Pause fährt mit dem Rad die Leulitzer Straße ab. Quelle: Thomas Kube

Volker Killisch, der die Arbeitsgruppe Dorfgeschichte im Heimatverein leitet, erinnert an die Bedeutung der Bäume in historischer Zeit. „Sie standen an den Rändern der Straßen, deren Verlauf man bei viel Schnee erkennen konnte“, führt der 55-Jährige aus. „Verpachtet waren sie an die Altenhainer, die sich das Obst holten. Sie nahmen dem Wind die Kraft, die Bodenkrume abzutragen, während heute Windhosen über die Felder wirbeln. Und sie boten Niederwild wie auch Vögeln Schutz.“

Weitere Aktionen denkbar

Mit dem Geld weiterer Sponsoren sollen die Neuanpflanzungen, zu denen außerdem zwei Bäume an der Kindertagesstätte „Dorfspatzen“ gehören, in der Anwachsphase bewässert werden. „Und wir wollen weitere Aktionen planen“, kündigt Marion Pause an. Vorstellbar sei, an der Leulitzer Straße in Kooperation mit der Kommune Hecken anzulegen.

Von Frank Pfeifer