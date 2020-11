Alternativ zum Adventsmarkt: Grimmaer schmücken gemeinsam die Stadt

Grimma

Die Stadt Grimma hat wegen der Corona-Pandemie den Weihnachtsmarkt schweren Herzens abgesagt. Dafür sollen strahlende Lichter, eine geschmückte Altstadt und einladende Geschäfte für eine weihnachtliche Vorfreude sorgen. Auch einen kleinen Märchenwald wird es geben.

„Um für heimelige Stimmung in der Adventszeit zu sorgen, haben sich Gewerbeverein und die Grimmaer Kirchgemeinde kleine Aktionen überlegt, die Raum für Entdeckungen in der Altstadt lassen“, informiert Rathaussprecherin Marlen Sandmann. Das Motto „ Entdeckungen im Advent“ solle die Grimmaer und ihre Gäste einladen, die Bräuche und Hintergründe der Vorweihnachtszeit zu verinnerlichen.

Bräuche und Symbole der Adventszeit

Die Einzelhändler der Altstadt sind deshalb aufgerufen, die Bräuche und Symbole der Adventszeit optisch in Szene zu setzen. „Schon ein gemaltes Bild im Schaufenster oder ein Adventskranz in der Auslage mit einer kleinen Erklärung reicht aus, um die Botschaft zu übertragen“, so Kantor Tobias Nicolaus. Dem Ideenreichtum seien keine Grenzen gesetzt. Die Kirchgemeinde erstellte einen Katalog mit über 30 Vorschlägen. So sollte man bei einem Bummel mit der Familie erfahren können, warum wir einen Schwibbogen stellen, was die Heiligen Drei Könige mit der Geburt Christi zu tun haben oder warum wir die Schuhe vor dem Nikolaustag auf Hochglanz polieren.

„Vertreter des Gewerbevereins und Grimmas Innenstadt-Koordinator René Schmidt sind in den nächsten Tagen auf den Beinen, um die Idee den Einzelhändlern vorzuschlagen“, so Sandmann. Jedes Haus, das sich an der Aktion beteilige, erhalte zur besseren Orientierung eine Nummer. Die Teilnehmer würden über verschiedene Kanäle vorgestellt.

Stadt Grimma verteilt Weihnachtsbäume

Die Stadtverwaltung Grimma selbst wird auf dem Markt und in den Einkaufsstraßen 50 kleinere Weihnachtsbäume verteilt aufstellen. „Alle Bürger können sich so am Schmücken der Innenstadt beteiligen“, wirbt Sandmann um große Beteiligung. „Ob Weihnachtskugel, Strohstern, Girlande oder selbstgebastelte Anhänger – wir freuen uns über eine weihnachtlich geschmückte Innenstadt für alle – von allen.“ Die Anwohner könnten mit Lichtern in ihren Fenstern und am Haus zusätzlich zum Glanz beitragen. Wie gewohnt, werden Stadthaus und Rathaus in der Adventszeit stimmungsvoll beleuchtet.

Das Märchenland soll es wieder geben. Quelle: Stadtverwaltung

Darüber hinaus wird auf dem Markt ein neun Meter hohe Weihnachtsbaum beleuchtet und mit Holzsternen behangen. Laut Sandmann gestalten Kindereinrichtungen die kleinen Märchenhütten, und auch die Weihnachtskrippe wird an ihrem Stammplatz aufgestellt.

Stollenwettbewerb in Grimma findet statt

Der Stollenwettbewerb findet zwar statt, die Verkostung des Backwerks durch die dreiköpfige Jury wird aber aufgezeichnet. Teilnehmer können ihren Stollen bis zum 30. November in der Tourist-Information, Markt 23, abgeben. Die Jury, bestehend aus Oberbürgermeister Matthias Berger, Schauspieler Torsten Wolf und Radio-Moderatorin Katja Möckel, kürt dann den besten „Grimmaer Weihnachtsstollen“. Wer der Gewinner wird, erfahren Interessierte am 6. Dezember im Internet unter www.grimma.de.

Torsten Wolf, Kaja Möckel und Matthias Berger (v.l.) stellen die Jury zur Stollenverkostung in Grimma – dieses Mal nur in einer Aufzeichnung. Quelle: Frank Schmidt

Auch die Nikolaus-Aktion des Gewerbevereins fällt nicht aus. Kinder, die am 4. und 5. Dezember während der Öffnungszeiten einen Stiefel in den teilnehmenden Geschäften der Altstadt abgeben, erhalten am Montag nach dem Nikolaustag (7. Dezember) den Stiefel gefüllt mit Köstlichkeiten zurück. Sie müssen nur den zweiten Schuh vorzeigen – und das Paar ist wieder vollständig.

