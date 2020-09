Altes Kranwerk: Guter gewinnt Osttangenten-Prozess gegen Naunhof

Naunhof

Einen Sieg errang der Inhaber des Alten Kranwerks, Heiko Guter, im Rechtsstreit gegen die Stadt Naunhof. Das Landgericht Leipzig urteilte, dass er ein Grundstück behalten darf, das die Kommune eventuell für die Verlängerung der Osttangente braucht. Für den ohnehin umstrittenen Bau möglicherweise ein schwerer Rückschlag.

Viele Gründe hatte Guter in dem seit März vergangenen Jahres laufenden Prozess angeführt, um seine Kultureinrichtung im jetzigen Bestand zu erhalten und den Abriss einer für ihn wichtigen Halle zu verhindern. Am Ende zählte bei der Entscheidung zu seinem Gunsten aber nur ein Vorkaufsrecht, das er vor 13 Jahren der Kommune eingeräumt hatte, das aber aus Sicht von Richterin Verena Kaden aus mehrerlei Gründen nicht rechtswirksam sein kann.

Guter klagt gegen Naunhof

2007 hatte Guter das gesamte Gelände des Alten Kranwerks (AKW) aus Privathand gekauft und dabei Naunhof per Notarvertrag dieses Vorkaufsrecht für den hinteren Bereich entlang der Bahnlinie gewährt, das zehn Jahre lang Bestand haben sollte. Kurz vor Ablauf der Frist nahm es die Stadt 2017 wahr, um sich das Land zu sichern, das sie möglicherweise für eine Verlängerung der Osttangente von der Wurzener zur Großsteinberger Straße braucht. Dagegen klagte Guter.

Frist von zehn Jahren verstößt gegen Gesetz

In der Urteilsbegründung heißt es nun, dass eine auf zehn Jahre bestimmte unwiderrufliche Frist nicht mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch vereinbar sei. Zwar wäre zu berücksichtigen, dass die Kommune etwas Zeit braucht, um das Land zu kaufen, weil vorher der Stadtrat befragt werden muss, Kalkulationen anzustellen sind oder Verhandlungen mit Dritten geführt werden müssen. Aber eine Bindungsdauer, die länger als sechs Wochen beträgt, sei nur unter ganz ungewöhnlichen Umständen gerechtfertigt. Und solche konnte das Landgericht in diesem Fall nicht erkennen.

Guter kündigt Klausel rechtzeitig

In diesem Sinne, so heißt es weiter, war das Kaufangebot Guters längst erloschen, als es die Stadt Naunhof 2017 annahm. Er habe nach zehn Jahren nicht mehr mit dem Vollzug rechnen müssen. Dass er drei Tage, bevor die Stadt den Kauf notariell besiegeln ließ, seine Offerte am 14. Juli 2017 vorsorglich zurückgezogen hatte, spielte ihm zusätzlich in die Karten.

Beweise für Überrumplung fehlen

Er habe 2007 einen Fehler begangen, indem er sich auf die Klausel einließ, gibt Heiko Guter freimütig zu. „Ich wurde aber über den Tisch gezogen. Mir wurde gesagt, dass der Stadt ein Vorkaufsrecht gesetzlich zusteht“, sagt er. Für diese Behauptung konnte er dem Gericht allerdings keine Beweise liefern. Auch die Vernehmung der Zeugen brachte dahingehend keine Klarheit. Vernommen worden waren sowohl der damalige Bürgermeister Uwe Herrmann als auch Andrea Pfeiffer vom Naunhofer Bauamt und zuletzt am 1. Juli der Notar und frühere sächsische Justizminister Manfred Kolbe, der den Kaufvertrag seinerzeit ausarbeitete. Niemand bestätigte, dass Guter überrumpelt wurde.

Notar Kolbe beging Fehler

Allerdings lieferte Kolbe mit einer Aussage einen weiteren Pluspunkt für den AKW-Inhaber. Er äußerte, dass er bei der Erstellung des Vertrags davon ausgegangen sei, dass Guter als Geschäftsmann handelte, weshalb er ihn nicht über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen belehrte. Eigentlich hätte für ihn als Notar ersichtlich sein müssen, dass Guter als Privatmann aufgetreten ist und deshalb eine solche Belehrung erforderlich war.

Strittiger Passus ohne Verhandlung im Vertrag

Nicht zuletzt, so Richterin Kaden, wäre es 2007 Pflicht gewesen, den Vorkaufsrecht-Passus zwischen den Vertragspartnern auszuhandeln. Die Stadt hätte Guter die Möglichkeit geben müssen, die inhaltliche Ausgestaltung der Klausel zu beeinflussen. Die Schriftsätze, die beide Parteien wechselten, wie auch die Befragungen würden den Schluss zulassen, dass es zu keinen solchen Verhandlungen gekommen ist. Die zehnjährige Frist stand damals offenbar einfach mal so im Vertragstext.

Naunhofer Ältestenrat soll entscheiden

Damit waren für die Richterin genügend Gründe gegeben, Guter mit seiner Klage Recht zu geben. Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) räumt nun ein: „Die Stadt hat den Prozess verloren.“ Ob das Urteil angefochten werden soll, will sie nicht selbst entscheiden. „Ich tendiere zwar dazu, es hinzunehmen. Aber das letzte Wort soll der Ätestenrat haben, der am 14. September zusammenkommt.“ Der Stadtrat könne allerdings kein Votum abgeben, weil die Widerspruchsfrist vor dessen nächster Sitzung endet. Laut Heiko Guter ist das der 24. September.

Guter wartet Widerspruchsfrist ab

„Hoch die Tassen!“, heißt es deshalb für ihn noch nicht. Er möchte die paar Tage erst noch abwarten. Wenn er aber endgültig siegt, wird nach seinen Worten die parkähnliche Anlage erhalten, die die 2018 verstorbene AKW-Mitbegründerin Iris Diebel geschaffen hatte. Außerdem müsse die Tischlerhalle nicht abgerissen werden, die zum Teil auf dem Grundstück steht, um das es beim Vorkaufsrecht der Stadt ging. Sie wird gebraucht für die Ausrichtung von Mittelaltermärkten, mit denen Guter über seine Firma Heureka überhaupt nur den Betrieb des Alten Kranwerks finanzieren kann.

Erweiterung der Osttangente steht auf der Kippe

Wie es nun mit der Verlängerung der Osttangente weitergeht, darüber muss der Stadtrat befinden. Die Variante einer durchgängigen geraden Linie zwischen Wurzener und Großsteinberger Straße ist jedenfalls vom Tisch, wenn das Urteil Bestand hat. Unter der Hand gibt es schon Stimmen von Abgeordneten, die den Sinn einer solchen Trasse ohnehin anzweifeln.

