Altlasten von Recycling-Firma als Müllhalde in Großbothen

Grimma/Großbothen

Im Oktober 2019 erst machte die ehemalige Umwelt- und Recycling Dienstleistung GmbH (URD) in Kaditzsch bei Höfgen Schlagzeilen, weil es dort nach Ansicht des Ortschaftsrates gravierende Mängel mit Blick auf Altlasten und die Sicherheit des Geländes gab. Kurz darauf meldete sich Thea Siegert aus Großbothen und machte auf einen weiteren Standort aufmerksam, wo dasselbe Unternehmen eine Kompostieranlage betrieben und nach der Insolvenz mit allen Risiken und Gefahren hinterlassen habe.

URD-Altlasten bestimmen Tagesordnung

Als genauer Standort wurde die Kleinbardauer Straße auf dem Flurstück Alte Ziegelei zwischen Großbothen und Leisenau benannt. Das wurde vom Ortsvorsteher Manfred Herms auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates bestätigt, der diese Problematik als Schwerpunkt auf die Tagesordnung setzte.

„Dabei handelt es sich um ein Gelände, welches ungesichert ist, sodass dort auf hunderten Quadratmetern Müll, Abfälle und Altreifen in Größenordnungen abgelagert worden sind und weiterhin werden“, sagte Herms.

Neben Baustoffresten liegen auch ausgediente Weihnachtsbäume rum, die auf das Klientel von Umweltsündern hindeuten. Quelle: Frank Schmidt

Des Weiteren sei einer der Behälter, in dem die Sickerflüssigkeit aufgefangen werde, ungesichert. „Diesbezüglich hatte ich die Möglichkeit, mit dem Ortschaftsrat von Höfgen Kontakt aufzunehmen“, informierte Herms weiter. So konnten er und weitere Großbothener Ortschaftsräte an einem Vororttermin in Kaditzsch teilnehmen, bei dem Vertreter des Umweltamtes des Landkreises sowie der Stadt Grimma anwesend waren.

Die Müllsünder sind unter uns Kommentar von Frank Schmidt Kaditzsch, Großbothen und Buchheim. In diesen Orten hat die insolvente Firma Umwelt- und Recycling Dienstleistung GmbH (URD) mit ihren Hinterlassenschaften sichtbare Spuren hinterlassen. Seit Jahren sind die einstigen Betriebshöfe verwaist und mutieren zur umweltpolitischen und sicherheitstechnischen Zeitbombe. Nachdem das Unternehmen die Kompostierungen eingestellt hat, wird darum gestritten, wer für die Gefahren und Risken der Altlasten verantwortlich ist. Geht es nach dem Großbothener Gemeinderat, steht der Insolvenzverwalter in der Pflicht. Doch der habe es nicht einmal geschafft, so beklagt der Ortschaftsrat, ein Schild aufzustellen: „ Müll abladen verboten“. Der Frust ist nachvollziehbar. Niemand lebt gern mit einer Müllhalde vor der Haustür. Aber wieso bedarf es eines solchen Schildes? Ist es nicht selbstverständlich, den eigenen Müll in geordneten Bahnen und nicht in der Botanik zu entsorgen? Der stetig wachsende Müllberg ist also nicht vom Insolvenzverwalter, sondern von unvernünftigen und ignoranten Mitmenschen verschuldet. Allerdings bleibt auch festzuhalten, dass nicht nur private Verbraucher das URD-Gelände als Mülldeponie für sich entdeckt haben. Was dort liegt, hat kein Otto Normalo im Keller gebunkert. Hunderte Reifen, Fassaden- und Kunststoffplatten, gewölbtes Acryl vermutlich von einer demontierten Bushaltestelle, große Restmengen Isolierwolle und sonstige Baustoffreste wurden hier verkippt. Aber eben auch ausgediente Christbäume nadeln hier vor sich in, für deren Entsorgung es sich nicht gelohnt haben dürfte, bis zu dem entlegenen Ort zu kutschen. Fragen der Sicherheit mit Blick auf die offene Sickergruben sind durchaus berechtigt und müssen durch das Umweltamt geklärt werden. Aber der Trend – wo ein Müllsack liegt, gesellen sich ganz schnell viele hinzu – ist durch Menschen in der Region hausgemacht. Das nicht nur in Kaditzsch, Großbothen und Buchheim.

Rechtslage muss geklärt werden

„Unser Anliegen war zunächst, in die Problematik einzusteigen, um die Rechtslage auszuloten“, sagte Herms. Darauf aufbauend wolle man im Ortschaftsrat erste Schritte einleiten, um einen möglichen Lösungsweg zu erarbeiten. Denn, so Herms sichtlich entrüstet, „dort steht noch nicht einmal ein Schild Müll abladen verboten“. Folglich drehte sich die damit entfachte Diskussion um umweltpolitische und sicherheitstechnische Aspekte. Schnell war man sich in der Runde einig, dass die Herstellung der Ordnung und Sicherheit „nicht zulasten der Stadt Grimma“ gehen dürfe, sagte Herms. Allerdings fügte er ernüchternd an, dass die Stadt doch in der Pflicht steht, wenn der zuständige und dem Landratsamt bekannte Insolvenzverwalter nicht handeln würde.

Das Gelände der URD in Leisenau bei Großbothen ist zur illegalen Mülldeponie geworden. Quelle: Frank Schmidt

„Aber der ist für mich gesetzlicher Nachfolger des Unternehmens“, so Herms. Deshalb wolle man Anzeige gegen ihn wegen Unterlassung seiner Pflichten zur Sicherung des Geländes erstatten. „Wir reden hier noch nicht einmal von der Müllberäumung des Geländes, die Sicherung hat Vorrang“, betonte Herms. Außerdem wolle man wie in Kaditzsch „eine zeitnahe Einladung zum Vororttermin“ erwirken.

Erst Kaditzsch , nun Großbothen , demnächst Buchheim

Zur Überraschung des Großbothener Ortschaftsrates meldeten sich in der Sitzung mit Matthias Pfaff und Frank Czichos zwei Bewohner aus dem Grimmaer Ortsteil Buchheim zu Wort. „Wir haben bei uns ebenfalls eine ehemalige URD Kompostieranlage mit den gleichen Sorgen und Nöten wie in Kaditzsch und Großbothen. Deshalb möchten wir uns einfach mal informieren, wie Sie hier damit umgehen werden“, ließen die beiden Gäste wissen und machten deutlich, dass Kaditzsch und Großbothen keine Ausnahmen sind.

Von Frank Schmidt