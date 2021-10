Am Bad Lausicker Bahnhof: Kleine Fontänen begrüßen nicht nur Reisende

Bad Lausick

Es sprudelt gegenüber des Bad Lausicker Bahnhofs: Ein Fontänen-Feld ist die Attraktion der Grünfläche, die die Stadt in den vergangenen Wochen neu gestaltet hat. Kinder haben nicht nur ihren Spaß an dem Wasserspiel. Sie haben auch die große Nest-Schaukel für sich entdeckt. Bänke wurden aufgestellt, ein Trinkwasser-Spender wurde montiert. Eine öffentliche Toilette soll folgen.

Viele bringen Ideen ein

Binnen Kurzem gibt es in Bahnhofsnähe damit zwei grüne Spiel- und Ruhezonen. Die nur wenige Schritte entfernte Fläche an der Fabianstraße, wo es einen großen Spielplatz gibt, wurde im Frühjahr übergeben. „Viele Bürger haben sich mit ihren Gestaltungswünschen und Ideen eingebracht“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). 525 000 Euro kostete die neue Anlage am Bahnhof. Zwei Drittel dieser Summe sind Fördermittel über das Stadtentwicklungsprogramm.

Die Grünfläche war einst an der Stelle eines Scheunenviertels im Zuge des Baus von Bahnhof und Fabianstraße geschaffen worden. Mehrfach war sie umgestaltet worden, zuletzt in den 1960er-Jahren. Prägend gewesen war die Plastiken einer Rotwild-Gruppe, die der Bad Lausicker Bildhauer Gustav Tschech-Löffler gestaltet hatte. Nach mehrfachen Beschädigungen war die Großplastik demontiert und ins Kur- und Stadtmuseum gebracht worden.

Toilette folgt als Nächstes

„Ein paar Bäume und Büsche werden im Oktober/November noch gepflanzt“, sagt Hultsch. Zudem habe man bereits Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen verlegt, um ein WC-Häuschen aufzustellen. „Für das holen wir jetzt Angebote ein. Dann schreiben wir einen Förderantrag und hoffen, dass wir Geld bekommen.“

Von Ekkehard Schulreich