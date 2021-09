Am Sonnabend öffnet Grimmas Schwimmhalle – was zu beachten ist

Grimma

Am 4. September öffnet die Grimmaer Schwimmhalle in der Vorwerkstraße nach der Sommerpause wieder für Besucherinnen und Besucher. Auch der Schwimmunterricht im Rahmen des Schulsports kann ab Montag wieder regulär stattfinden, teilt Rathaussprecher Sebastian Bachran mit.

Donnerstags ist immer Frühschwimmzeit

Für die öffentliche Nutzung gelten angepasste Öffnungszeiten – montags von 14 bis 16 Uhr, dienstags von 14 bis 19.30 Uhr, freitags von 14 bis 21.30 Uhr, donnerstags von 18 bis 21.30 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Die Frühschwimmzeit – immer donnerstags ab 6.30 Uhr – wird wie gewohnt angeboten. Jeden Montagnachmittag, Mittwoch und Donnerstagnachmittag trainieren die Schwimm- und Wasserwachtvereine in der Halle. Körperlich eingeschränkte Besucher haben die Becken jeweils montags von 20 bis 21.30 Uhr und am Sonntagmorgen für sich. Für Seniorinnen und Senioren gibt es Sonderöffnungszeiten am Donnertag und am Sonntag.

Die Sauna kann wieder genutzt werden, informiert Bachran weiter. Montags und mittwochs sind die Damen unter sich, dienstags ist die Sauna für die Herren vorbehalten. An allen anderen Tagen ist die Sauna gemischt.

Anfängerschwimmkurs in den Herbstferien

Nach aktuell geltender Corona-Schutzverordnung des Freistaates besteht ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 35 die Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises. Ein Hygienekonzept liegt vor, so Bachran.

In den Herbstferien ist ein Anfängerschwimmkurs für Kinder ab sechs Jahren vorgesehen. Zudem plant der Sportverein 1919 Grimma wieder Schwimmwettkämpfe in der Halle. Am 25. September, 9. Oktober und 20. November bleibt sie daher für den öffentlichen Besuchersport geschlossen.

Von LVZ