Am vierten Advent rollt der Polarexpress durch Grimma

Grimma

Der Nordpol – wie im computeranimierten Kinderfilm des Regisseurs Robert Zemeckis aus dem Jahr 2004 – ist freilich nicht sein Ziel. Vielmehr soll der Grimmaer Polarexpress am Sonnabend und Sonntag die Menschen in Grimma und seinen Ortsteilen an die Fenster locken. An beiden Tagen rollt er hell erleuchtet jeweils von 17 bis 20 Uhr durch das große Gemeindegebiet, um etwas Weihnachtsstimmung zu streuen.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

Stadt Grimma fand rasch Mitstreiter

Die Idee zum illuminierten Weihnachtsexpress wurde in der Stadtverwaltung geboren. „Der Polarexpress war für meine Kinder immer der Weihnachtsfilm“, verrät Rathauschef Matthias Berger (parteilos). Rasch fanden sich zwei Dutzend Mitstreiter – allen voran Steffen Richter mit seiner Nerchau-Mutzschener Agrar Service Gesellschaft. „Wir wollen uns durch das Corona-Virus nicht in die Defensive zwingen lassen“, nennt Berger den Beweggrund. Die Stadt wolle am Ende dieses schwierigen Jahres „mit über 1000 Lichtern die dunkle Zeit erhellen, Hoffnung versprühen und den Menschen ein Lächeln entlocken“. Der Express soll Freude und Mut verbreiten.

Anzeige

Der Grimmaer Polarexpress. Quelle: Thomas Kube

Mit Blaulicht wird ein Feuerwehrauto den Konvoi anführen. Es folgt ein präparierter G-Klasse-Mercedes des Grimmaer Optikers Uwe Müller, der auch seine Musiktechnik zur Verfügung stellt. Mit weihnachtlicher Beschallung wird der Express schon von weitem zu hören sein. Das Herzstück aber bilden ein Traktor und zwei H-80-Hänger aus dem Landwirtschaftsbetrieb von Steffen Richter, die aufwendig umgestaltet wurden. Die Generalprobe am Dienstagabend auf dem Betriebsgelände in Fremdiswalde glückte jedenfalls.

Die Strecke des Grimmaer Weihnachtsexpresses Sonnabend, 19. Dezember, ab 17 Uhr Mutzschen, Cannewitz, Fremdiswalde, Nerchau, Döben, Neunitz, Hohnstädt, Seelingstädt, Beiersdorf, Grimma, Beiersdorfer Straße, Straße des Friedens, Käthe-Kollwitz-Straße Krankenhaus, Kleiststraße, August-Bebel-Straße bis Poststraße, August-Bebel-Straße, Vorwerkstraße, Schwimmhalle Grimma - Ende. Sonntag, 20. Dezember, ab 17 Uhr Schwimmhalle Grimma, Siedlerberg, Goethestraße, Wallgraben, Leipziger Straße, Großbardau, Oberer Bahnhof, Karl-Marx-Straße, Leipziger Platz, Lange Straße, Markt, Hohnstädter Straße, Straße des Friedens, Prophetenberg, Grimma Süd, Nimbschen, Großbothen, Kleinbothen, Kössern, Leipnitz, Dürrweitzschen, Ragewitz, Deditz, Würschwitz, Cannewitz, Wagelwitz, Mutzschen - Ende.

300 Meter lange Lichterkette am Weihnachtsexpress

„Da stecken bestimmt 250 Stunden Arbeit drin“, gibt Richter zu verstehen. Er stellte in den letzten Tagen vier seiner Leute ab, die Traktor und Hänger verkleideten und eine 300 Meter lange Lichterkette anbrachten. „Sie haben sich viel Mühe gegeben“, lobt der Unternehmer und Stadtrat. Tannenbäumchen und Pakete schmücken das Gefährt, am zweiten Hänger finden sich Fenster, und der Weihnachtsmann alias Frank Schmidt hat sogar ein kleines Häuschen erhalten. „Wir wollen ein Zeichen setzen und etwas Freude bringen“, begründet Richter sein Engagement. Er hofft auf leuchtende Kinderaugen.

Richter zufolge sieht der Express wirklich wie eine Lokomotive aus. Unter der Haube des XXL-Traktors der Marke Ford stecken 320 Pferdestärken, „die Kraft einer Diesellok“.

Der Grimmaer Polarexpress. Quelle: Thomas Kube

Gästeführer Rudolf Brendel moderiert die Blickfang-Tour, wenn sich der Zug am 19. Dezember um 17 Uhr in der Mutzschener Bahnhofstraße erstmals in Bewegung setzt. Der leuchtende Tross fährt mit einer Geschwindigkeit von rund 25 Kilometern pro Stunde durch die Dörfer und Wohngebiete und wird an beiden Tagen wohl um die 80 Kilometer zurück legen. Auch das Krankenhaus sowie Alten- und Pflegeheime liegen an der Strecke.

Sonnabend Start in Mutzschen , Sonntag in Großbardau

Am Sonnabend erleuchtet der Konvoi mit seiner „Dampflok“ unter anderem Cannewitz, Fremdiswalde, Nerchau, Döben, Hohnstädt, Beiersdorf und Grimma-West. Am 20. Dezember, dem vierten Advent, sind ab am Abend Großbardau, der Bahnhof, Grimmas Altstadt, Nimbschen, Großbothen, Leipnitz, Ragewitz und Wagelwitz das Ziel des Weihnachtsexpresses. Die Menschen sollten sich dann den besten Platz am Fenster suchen, so der Oberbürgermeister. Der Tross kündige sich vernehmbar an.

Neben Richters Unternehmen fand die Stadt Unterstützung beim Kehrmaschinenhersteller Faun Viatec, den Elektronikprofis der Ingolf Hedtke & Steffen Schödl GbR und der Elektro GmbH Mutzschen sowie dem Obi-Baumarkt.

Von Frank Prenzel