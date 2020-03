Ein Konzert der Hoffnung gibt es am 21. März im Grimmaer Ortsteil Nimbschen für den zwölfjährigen Maximilan. Der Junge hatte bei einem Wohnungsbrand in der Stecknadelallee Mutter und beide Geschwister verloren. Wie der Förderverein „Rock 4 Charity“ informierte, berührt das Schicksal die Herzen aller Grimmaer, so auch die Herzen von vier Muldentaler Bands.