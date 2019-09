Ammelshain: Holzeinschlag im Widerstreit mit Naturschutz

Naunhof/Ammelshain

Wird das Ammelshainer Naturschutzgebiet „Haselberg-Straßenteich“ in seiner Existenz bedroht? Soll gar der 1963 eingestellte Steinbruchbetrieb wieder aufgenommen werden? Das fragten sich aufmerksame Spaziergänger, die auf Baumstämme stießen, die offenbar wirtschaftlich genutzt werden sollen. Eine Spurensuche.

Nur ein paar Schritte sind es vom Feld in den Forst, entfernt im Rücken verläuft die Straße von Ammelshain nach Polenz. Gewaltige Eichenstämme liegen auf dem Boden. Sie sind mit blauer Farbe markiert worden und warten auf den Abtransport. Ist so ein Eingriff in ein Naturschutzgebiet ( NSG) erlaubt?

Landratsamt bezeichnet Einschlag als legal

Die Frage stellte die LVZ an das Landratsamt, das daraufhin eine Mitarbeiterin des Umweltamtes an den Ort des Geschehens schickte, die den Einschlag bestätigte. „Solche waldbewirtschaftende Maßnahmen sind auch im NSG möglich, wenn diese entsprechend der Schutzgebietsverordnung dem Schutzzweck nicht zuwiderlaufen“, antwortet die stellvertretende Pressesprecherin Konstanze Morgenroth im Amtsdeutsch. Das Fällen einzelner Eichen zum Beispiel infolge von Sturmschäden sei möglich, ohne dass die Kreisbehörde zustimmen muss.

Eigentümer sieht sich in der Pflicht

Eigentümer eines Großteils des NSG ist Manfred Maucher, stellvertretender Geschäftsführer der Schotter- und Splittwerke Altenhain. „Der Sachsenforst, der auch Privatwälder kontrolliert, machte mir die Auflage, das Holz so schnell wie möglich aus dem Wald zu holen“, begründet er sein Handeln. „Es ist stark vom Borkenkäfer befallen, der sich nicht weiter ausbreiten soll.“ Im Falle der Untätigkeit habe ihm der Sachsenforst eine kostenpflichtige Ersatzvornahme angedroht.

Behörden gaben keine Anweisungen

Diese Aussage hält die Staatsbehörde für falsch. „Wir betreuen zwar private Wälder, können aber für diese grundsätzlich keine Anweisungen geben“, sagt Sprecherin Christiane Wolfram. „Nur der Unteren Forstbehörde im Landratsamt ist das erlaubt.“ Dort verneint Amtsleiter Bernd Becker die Frage, ob Maucher von ihm aufgefordert worden sei, das Holz aus dem Wald zu schaffen.

„Die am Haselberg liegenden Stämme haben außerdem nichts mit dem artenspezifischen Borkenkäfer zu tun, der Nadelbäume angreift, denn es handelt sich um Laubbäume“, erklärt er und betont zugleich: „Auch in einem Naturschutzgebiet ist dem Eigentümer die ganz normale Durchforstung erlaubt, er darf Holz wirtschaftlich nutzen. Das schließt Schadholz nach Stürmen ein.“ Auflagen könne die Untere Forstbehörde erteilen, wenn es beispielsweise um die Verkehrssicherheit geht. Dies sei hier aber nicht der Fall.

Maucher will Steinbruch nicht weiter ausbeuten

Dass die Holzgewinnung Vorbote für eine Wiederinbetriebnahme des Steinbruchs sei, verweist Maucher ins Reich der Gerüchte. „Auf keinen Fall wollen wir ihn aufmachen“, versichert er. Und laut Morgenroth vom Landratsamt ist der Unteren Naturschutzbehörde kein derartiges Anliegen bekannt.

Naturfreund sieht viele Gefahren

Gibt es vielleicht dennoch Gefährdungen für das rund 39 Hektar große Gebiet, das am 14. März 1996 unter Schutz gestellt wurde? Zu einem Streifzug durch das Areal bat die LVZ den Ammelshainer Naturliebhaber Uwe Bauch, der es bestens kennt. Er wählt einen anderen Eingang, vom Ort aus geht’s einen Hang hinauf, wo er stehen bleibt. „Die Baumkronen dokumentieren den Klimawandel“, erklärt er. Von den Weißbuchen, die robust und typisch für unsere Natur sind, hätten manche den Sommer schon nicht mehr überlebt, andere ein letztes Mal Laub geschoben.

Totholz wichtig für Tiere

„Dass so viele Bäume solche Belastungen anzeigen, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen“, fährt der 58-Jährige fort. „Die Wasserknappheit der vergangenen zwei Jahre wird den Wald noch zehn Jahre beschäftigen, selbst wenn es wieder mehr regnen sollte.“

Totholz muss liegen bleiben! Uwe Bauch über die Bedeutung für viele Tierarten. Quelle: Thomas Kube

In der Folge von Trockenheit und Stürmen liegt hier, fernab der eingeschlagenen Bäume, viel Totholz am Wegesrand. „Besucher stört das, sie halten es für Unordnung“, bedauert Bauch. „Aber das ist gewollt, denn das Holz bietet eine Nahrungsgrundlage zum Beispiel für Großspechte, Meisen, Grasmücken, Eulenarten und Siebenschläfer.“

Gerichtsbaum der Slaven

Rechterhand steht eine gewaltige Linde. „Das war ein Gerichtsbaum der Slawen, die ihn damals wahrscheinlich bewusst in einem reinen Eichenwald gesetzt haben. An ihm hielten sie ihre Ratsversammlungen ab“, berichtet Bauch.

Eine gigantische Linde. Jetzt bewohnen ihre Hohlräume Waschbären. Quelle: Thomas Kube

Inzwischen ist der Gigant hohl, Waschbären wohnen in ihm. „Im Gegensatz zum Wolf ein richtiges Problem“, urteilt der Tierpräparator. „Waschbären haben keine natürlichen Feinde und verdrängen die heimische Fauna. Sie fressen die Eier von Enten, Gänsen und Singvögeln kurz vorm Schlüpfen, was deren Arten bedroht. Und niemand bekommt die Sache in den Griff.“ Auch in Dachböden mehrerer Ammelshainer Häuser hätten sich Waschbären eingenistet, wo sie große Schäden verursachen würden.

Fantastische Aussicht

Weiter schreitet Bauch bergauf und kommt ins Plaudern. „Der Saubach, der am Rande des NSG den Straßenteich durchfließt, war ein guter Platz, um Haselnüsse anzubauen, die im Mittelalter die Dorfbewohner als Feuerholz brauchten“, sagt er und orakelt: „Wahrscheinlich bekam der Berg deshalb seinen Namen.“ Oben angekommen, bietet sich ein fantastischer Blick über das größte von drei Steinbruchgewässern, die sich mit dem Ende des Porphyrabbaus bildeten.

Blick auf den See. Uwe Bauch freut sich über das Tierleben. Quelle: Thomas Kube

„Dort unten entstand eine Vielzahl von Kleinstbiotopen. Beeindruckend ist im Frühjahr das Spektakel der Graugänse, wenn sie ihre Brutplätze suchen. Auch Kraniche halten sich hier auf“, schwärmt Bauch. „Ein Reichtum, der nicht verschleudert werden sollte. Doch in unserem Stress vergessen wir oft, dass Tiere und Pflanzen ihre Rückzugsräume brauchen. Besucher werfen Äste zum See hinunter, um ihre Kinder zu begeistern, woraufhin Graugänse fliehen. Leipziger wollen hier übernachten und Lagerfeuer entzünden. Andere werfen Müll weg oder lassen ihre Hunde frei laufen und bedenken nicht, dass sie damit Rehwild und andere Tiere vertreiben.“

Uwe Bauch gegen Verbote

Von Verbotsschildern hält Uwe Bauch dennoch nichts, wie er auf dem Weg zurück zum Dorf sagt. „Die Menschen entfremden sich ohnehin immer stärker von der Natur“, schätzt er ein. „Um diese Defizite auszugleichen, nehmen wir uns vor, sie mehr an die Natur heranzuführen. Die Leute sollen sie begreifen und rücksichtsvoller mit ihr umgehen. Deshalb bieten wir vom Grünen Tisch Naunhof hin und wieder Führungen an.“

Von Frank Pfeifer